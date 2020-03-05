Світу загрожує дефіцит смартфонів і комп'ютерів: вчені забили тривогу

Поставки комп'ютерів і смартфонів з Китаю в магазини по всьому світу виявляються під загрозою через спалах коронавірусу.

Як повідомляє Financial Times, роздрібні продавці електроніки дізнаються від виробників, що доставка гаджетів і комплектуючих може займати в три рази більше часу, ніж це було до поширення вірусу. При цьому, за словами експертів, часто компанії недооцінюють наслідки цих збоїв.

"Одного партнера по збуту в Австралії основні виробники повідомили, що поставки можуть займати до 14 тижнів замість звичайних чотирьох тижнів", – сказав аналітик дослідницької фірми Canalys Шарон Хіу, що займається питаннями продажів і каналів розподілу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Галузеві експерти відзначають, що тільки ті бренди, які мають можливість платити авансом і тісно співпрацювати з постачальниками компонентів, наприклад, Apple або Samsung, зможуть забезпечити достатню виробничу потужність в умовах проблем з поставками.

"Деякі підприємства, що забезпечують збутову діяльність для виробників, вимушені чекати близько 10 тижнів. Іншим не вдається дізнатися навіть очікуваний час прибуття товарів", – додав Хіу.

Партнер міжнародної консалтингової компанії AT Kearney Сукет Ганді додав, що смартфони, навушники і комп'ютери особливо уразливі до збоїв у функціонуванні ланцюгів поставок – частково через те, що рітейлери намагаються не тримати велику кількість цих товарів на складах у зв'язку з постійним оновленням моделей.

За словами Хіу, термін поставки комп'ютерів Dell в Австралію збільшився з трьох-п'яти тижнів до 10 тижнів, в деяких магазинах вичерпалися запаси портативних і настільних комп'ютерів HP Elite. А асоціація IPC, що об'єднує підприємства електронної промисловості по всьому світу, на минулому тижні повідомила, що постачальники порадили членам організації готуватися до затримок постачань в середньому на три тижні.

Apple же попередила інвесторів про те, що її виручка в другому фінансовому кварталі не досягне оголошених раніше значень через спалах коронавируса. Компанія також відзначила скорочення попиту на свою продукцію в Китаї через те, що розташовані в країні роздрібні магазини Apple і її партнерів залишаються закритими або працюють за скороченим графіком, а їх відвідуваність сильно впала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові поставки iPhone будуть істотно обмежені через епідемію коронавірусу в Китаї. У компанії Apple це пояснили спадом виробництва на фабриках, які знаходяться в Китаї, і турботою про здоров'я їхніх співробітників.

У китайському інтернет-гіганті Alibaba Group попередили, що епідемія коронавірусу найсильнішим чином впливає на продавців і покупців у Китаї, а тому сильно вдарить по зростанню економіки всієї країни.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся