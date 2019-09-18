Світові ціни на нафту стрімко обвалилися

Ціни на нафту еталонних марок у середу, 18 вересня, впали в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 64,53 долара за барель, що на 6,9% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 6,6% – до 59,02 долара за барель.

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 5,3% до 51,80 долара за барель.

Котирування Urals впали Maanimo

Котирування нафти знижуються другий день поспіль на обіцянках Саудівської Аравії, що вона продовжить виконувати свої зобов'язання з постачання нафти.

Міністр енергетики Саудівської Аравії Абдель Азіз бен Сальман Аль Сауд запевнив, що країна зуміла повністю відновити поставки енергоносіїв, передає "Інтерфакс".

За його словами, Саудівська Аравія до кінця вересня доведе видобуток нафти в країні до 11 млн барелів на добу, а до кінця листопада буде добувати 12 млн б/д.

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс.

Через вибухи і пожежі було припинено виробництво нафти в обсязі 5,7 млн барелів на добу – близько половини всього обсягу, що видобувається у країні.

Відповідальність за атаку на саудівські об'єкти взяли на себе єменські повстанці-хусити.

Ціни на нафту еталонних марок зросли в ході азіатських торгів після вибухів і пожеж на саудівських нафтових об'єктів.

Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 долара за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.

У перші секунди після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок із моменту початку торгів у 1988 році.

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