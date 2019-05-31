Світові ціни на нафту стрімко обвалилися

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 31 травня, під час азіатських торгів знизилися після обвалу, який стався за день до цього.

Зокрема, вартість липневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures впала до 66,02 долара за барель, що на 5,2% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впав на 5% – до 56,01 долара за барель.

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Котирування Brent знизилися ICE Futures

Котирування WTI знизилися ICE Futures

Згідно з даними міністерства енергетики Сполучених Штатів, запаси нафти в країні за тиждень зменшилися на 282 тисяч барелів. Експерти, опитані S&P Global Platts, очікували значно більшого зниження запасів – на 1,4 мільйона барелів, передає "Інтерфакс".

Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта для торгів на NYMEX, скоротилися на 16 тисяч барелів.

Одночасно з цим видобуток нафти в США зріс на 100 тисяч барелів на добу – до 12,3 мільйона.

Ціни на нафту знизилися

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки загалом.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, очевидно, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори й ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", — заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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