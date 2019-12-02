Світові ціни на нафту підскочили після різкого падіння

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 2 грудня, зросли в процесі азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 61,19 $/барель, що на 1,2% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 1,4% – до 55,96 $/барель.

Котирування Brent виросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

Крім того, ціна російської нафти Urals зросла на 1,1% до 56,11 $/барель.

Ціна нафти Urals зросла Maanimo

Вартість сировини підскочила на сигналах про те, що країни ОПЕК+ можуть узгодити додаткове скорочення видобутку, передає "Інтерфакс".

Зокрема, міністр нафти Іраку Тамір Габдан повідомив, що нафтовидобувні країни розглядають можливість зниження видобутку додатково на 400 тис. барелів на добу.

За його словами, подібне скорочення забезпечить стабільність ринку.

Ціни на нафту еталонних марок в понеділок, 2 грудня, зросли в процесі азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дизбалансу ринку нафти.

"Звісно, події протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, зокрема, в ціни додаткові геополітичні ризики", – повідомив Новак.

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