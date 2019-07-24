Світові ціни на нафту підскочили до нової позначки

Ціни на нафту еталонних марок у середу, 24 липня, виросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 64,00 долара за барель, що на 1,2% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 1,3% – до 59,95 долара за барель.

Котирування Brent виросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals піднялася на 1,1% до 61,87 долара за барель.

Котирування Urals зросли Maanimo

Ціни на нафту еталонних марок помірно піднімаються на даних Американського інституту нафти про істотне скорочення запасів нафти в США.

Зокрема, товарні запаси нафти в Сполучених Штатах минулого тижня впали на 10,96 млн барелів, передає "Інтерфакс".

Додатковим чинником для ринку стала новина про те, що американська делегація на чолі з торговим представником Робертом Лайтхайзером і міністром фінансів США Стівеном Мнучіном відправиться в Китай для відновлення переговорів з приводу підписання торговельної угоди.

"Поновлення переговорів є гарною новиною, однак ніхто не очікує негайного прориву на переговорах, тому побоювання з приводу погіршення американо-китайських відносин і їх впливу на зростання світової економіки і попит на нафту зберігаються", – резюмував засновник консалтингової компанії Vandana Insights Вандана Харі.

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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