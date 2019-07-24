Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Світові ціни на нафту підскочили до нової позначки

463 Читати матеріал російською

Ціни на нафту еталонних марок у середу, 24 липня, виросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 64,00 долара за барель, що на 1,2% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 1,3% – до 59,95 долара за барель.

Новини
США звинуватили Іран у атаці: що буде з цінами на нафту
Котирування Brent виросли

Котирування Brent виросли

ICE Futures

Котирування WTI зросли

Котирування WTI зросли

ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals піднялася на 1,1% до 61,87 долара за барель.

Котирування Urals зросли

Котирування Urals зросли

Maanimo

Ціни на нафту еталонних марок помірно піднімаються на даних Американського інституту нафти про істотне скорочення запасів нафти в США.

Зокрема, товарні запаси нафти в Сполучених Штатах минулого тижня впали на 10,96 млн барелів, передає "Інтерфакс".

Додатковим чинником для ринку стала новина про те, що американська делегація на чолі з торговим представником Робертом Лайтхайзером і міністром фінансів США Стівеном Мнучіном відправиться в Китай для відновлення переговорів з приводу підписання торговельної угоди.

"Поновлення переговорів є гарною новиною, однак ніхто не очікує негайного прориву на переговорах, тому побоювання з приводу погіршення американо-китайських відносин і їх впливу на зростання світової економіки і попит на нафту зберігаються", – резюмував засновник консалтингової компанії Vandana Insights Вандана Харі.

Ціни на нафту виросли

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel