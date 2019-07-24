Світові ціни на нафту підскочили до нової позначки

Ціни на нафту еталонних марок у середу, 24 липня, виросли в ході азіатських торгів.
Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 64,00 долара за барель, що на 1,2% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.
Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 1,3% – до 59,95 долара за барель.
Котирування Brent виросли
ICE Futures
Котирування WTI зросли
ICE Futures
При цьому ціна російської нафти Urals піднялася на 1,1% до 61,87 долара за барель.
Котирування Urals зросли
Maanimo
Ціни на нафту еталонних марок помірно піднімаються на даних Американського інституту нафти про істотне скорочення запасів нафти в США.
Зокрема, товарні запаси нафти в Сполучених Штатах минулого тижня впали на 10,96 млн барелів, передає "Інтерфакс".
Додатковим чинником для ринку стала новина про те, що американська делегація на чолі з торговим представником Робертом Лайтхайзером і міністром фінансів США Стівеном Мнучіном відправиться в Китай для відновлення переговорів з приводу підписання торговельної угоди.
"Поновлення переговорів є гарною новиною, однак ніхто не очікує негайного прориву на переговорах, тому побоювання з приводу погіршення американо-китайських відносин і їх впливу на зростання світової економіки і попит на нафту зберігаються", – резюмував засновник консалтингової компанії Vandana Insights Вандана Харі.
Ціни на нафту виросли
Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.
Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".