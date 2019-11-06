Ціни на нафту еталонних марок у середу, 6 листопада, впали в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 62,59 долара за барель, що на 0,6% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впав на 0,5% – до 56,98 долара за барель.

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals знизилася на 0,8% до 62,17 долара за барель.

Вартість сировини впала на даних Американського інституту нафти про підвищення запасів у Сполучених Штатах, передає "Інтерфакс".

Зокрема, відомство повідомило про підвищення комерційних запасів нафти минулого тижня на 4,26 млн барелів, а також про зниження резервів бензину на 4 млн барелів і дистилятів – на 1,6 млн барелів.

Інститут отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.

Вартість сировини впала на даних Американського інституту нафти про підвищення запасів нафти в Сполучених Штатах

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дисбалансу ринку нафти.

"Звичайно, останні події, протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, зокрема, в ціни ризики геополітичні додаткові", – повідомив Новак.

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