Судова тяганина довкола "Укртелекому" негативно впливає на компанію - ЗМІ

Судова тяганина довкола "Укртелекому" може стати вбивчою для компанії, яку інвестор вивів на конкурентний рівень та зробив прибутковим підприємством. Про це йдеться у матеріалі Gazeta.ua.

Видання нагадало, що поки уряд будує плани великої приватизації, від якої очікує надходжень до бюджету у розмірі від 5 до 12 млрд грн, Фонд держмайна продовжує оскаржувати в суді успішні результати приватизації "Укртелекому".

Продаж "Укртелекому" у 2011 році приніс державному бюджету 10,6 млрд доларів і став другим за успішністю прикладом в історії вітчизняної приватизації після "Криворіжсталі". На момент приватизації компанія була збитковою.

"Цю угоду всі вважають дуже вигідною - на той момент (покупка відбулася 2011-го року) вартість активу вже йшла вниз. Дротовий телефонний зв'язок - головна послуга, яку надавало підприємство,- витіснявся сучасними мобільними технологіями. І ризик того, що гігантська компанія опиниться "за бортом" прогресу і самого ринку, був надзвичайно великим", - зазначає видання.

Автори матеріалу вважають, що продаж "Укртелекому" став переломним моментом для компанії, оскільки завдяки інвестиціям власника вона змогла вийти на новий рівень розвитку.

"Інвестор вливає в підйом компанії сотні мільйонів доларів - і це дає швидкий ефект. Зі стабільно збиткового протягом декількох років "Укртелеком" стає компанією прибутковою, освоює нові напрямки, починає пропонувати новітні продукти, активно розвивається і використовує свою перевагу – щільну присутність у всіх куточках країни - для зростання показників", - повідомляє видання.

На думку опитаних виданням експертів, на цьому тлі судові тяжби навколо угоди з продажу "Укртелекому", які зараз вийшли на новий, вже третій виток, можуть стати вбивчими - як для самого підприємства, так і для інших компаній, що приватизуються, та навіть для вже приватизованих.

"Якщо інвесторів десь змушують жити і працювати, як на пороховій діжці, вони навряд чи захочуть розвивати бізнес в такій країні", - наголошує автор матеріалу.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, найбільш вдалими угодами в історії вітчизняної приватизації економісти вважають продаж "Криворіжсталі" і "Укртелекому". Перша угода в 2005 році принесла в бюджет країни 24,2 млрд грн (у 5 разів більше, ніж при першій приватизації), друга, у 2011 році - 10,6 млрд грн.

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