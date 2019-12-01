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1 грудня • оновлено в 22:15
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Судова тяганина довкола "Укртелекому" негативно впливає на компанію - ЗМІ

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Судова тяганина довкола "Укртелекому" може стати вбивчою для компанії, яку інвестор вивів на конкурентний рівень та зробив прибутковим підприємством. Про це йдеться у матеріалі Gazeta.ua.

Видання нагадало, що поки уряд будує плани великої приватизації, від якої очікує надходжень до бюджету у розмірі від 5 до 12 млрд грн, Фонд держмайна продовжує оскаржувати в суді успішні результати приватизації "Укртелекому".

Продаж "Укртелекому" у 2011 році приніс державному бюджету 10,6 млрд доларів і став другим за успішністю прикладом в історії вітчизняної приватизації після "Криворіжсталі". На момент приватизації компанія була збитковою.

"Цю угоду всі вважають дуже вигідною - на той момент (покупка відбулася 2011-го року) вартість активу вже йшла вниз. Дротовий телефонний зв'язок - головна послуга, яку надавало підприємство,- витіснявся сучасними мобільними технологіями. І ризик того, що гігантська компанія опиниться "за бортом" прогресу і самого ринку, був надзвичайно великим", - зазначає видання.

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Автори матеріалу вважають, що продаж "Укртелекому" став переломним моментом для компанії, оскільки завдяки інвестиціям власника вона змогла вийти на новий рівень розвитку.

"Інвестор вливає в підйом компанії сотні мільйонів доларів - і це дає швидкий ефект. Зі стабільно збиткового протягом декількох років "Укртелеком" стає компанією прибутковою, освоює нові напрямки, починає пропонувати новітні продукти, активно розвивається і використовує свою перевагу – щільну присутність у всіх куточках країни - для зростання показників", - повідомляє видання.

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На думку опитаних виданням експертів, на цьому тлі судові тяжби навколо угоди з продажу "Укртелекому", які зараз вийшли на новий, вже третій виток, можуть стати вбивчими - як для самого підприємства, так і для інших компаній, що приватизуються, та навіть для вже приватизованих.

"Якщо інвесторів десь змушують жити і працювати, як на пороховій діжці, вони навряд чи захочуть розвивати бізнес в такій країні", - наголошує автор матеріалу.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, найбільш вдалими угодами в історії вітчизняної приватизації економісти вважають продаж "Криворіжсталі" і "Укртелекому". Перша угода в 2005 році принесла в бюджет країни 24,2 млрд грн (у 5 разів більше, ніж при першій приватизації), друга, у 2011 році - 10,6 млрд грн.

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Тема
приватизація держмайна
Місце
Україна
Теги
Укртелеком приватизація
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Укртелеком владельцем уничтожается с момента приватизации. В него вложены минимальные средства, текущие ремонты проводились в большинстве случаев только на бумаге, многие технологические процессы отданы на аутсорсинг, где работникам платят зарплату в конверте, а Укртелеком списывает фирме затраты, занижая свою прибыль. Этой компании пипец, как и большинству приватизированных предприятий - с них вытягивают ресурс / запас прочности, а потом бросают.
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Usatyi Leonid
Usatyi Leonid
Не ведаю что уж там Ахметов вложил в этот Укртелеком, но то что компания сыпется, то не видит только слепой, что бы что то получить надо вложить, а здесь как раз все да наоборот. Из ничего как в той сказке получается только "пшик". Звоните и вам ответят, может быть.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Usatyi Leonid, Из всех приватизированных предприятий выкачивается ресурс, а потом предприятие бросают и Укртелеком не исключение. В нем было очень много коммутационного оборудования с содержанием драгоценных и цветных металлов. Владельцем почти все забрано. Так со всеми приватизированными предприятиями - ресурс выкачивается и все.
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