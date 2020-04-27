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27 квітня • оновлено в 10:46
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Судно-будівельник "Північного потоку-2" повернеться до Росії

2.3т
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Здатне добудувати "Північний потік-2" судно-трубоукладач "Академік Черський" знову кардинально змінило плани – тепер воно повертається в далекосхідний порт Находка, звідки вийшло взимку.

Про те, що корабель прямує саме у Находку, свідчать дані на порталі Myshiptracking від 26 квітня.

Цікаво, що після Єгипту "Академік Черський" в якості фінального пункту призначення вказував шотландський порт Абердін. А сьогодні судно змінило пункт прибуття, вказавши Находку. Туди воно має прибути 1 липня.

Відзначимо, що зараз корабель проходить Ла-Манш. Тобто після оголошення про зміни курсу на Єгипет тиждень тому (тоді судно знаходилося біля Канарських островів) воно продовжило рух до місця будівництва газопроводу в Балтійському морі, а не повернулося у Середземне море.

Передумали будувати? Судно-будівельник "Північного потоку-2" різко змінило курс

Не виключено, що постійні зміни маршруту – це "заплутування слідів" з незрозумілої поки метою.

Судно "Академік Черський" змінило маршрут

Судно "Академік Черський" змінило маршрут

Газпром флот

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня судно "Академік Черський", за допомогою якого Росія збирається добудувати в обхід України газопровід "Північний потік-2", почало давати суперечливі відомості щодо свого маршруту.

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
Тег
газопровод
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