Субсидії в Україні отримували власники елітного житла: стало відомо про лазівку в законі

Власники елітного житла в Києві, скориставшись лазівками в законодавстві та маніпуляціями з реєстрацією місця проживання, могли отримувати субсидії на оплату комунальних послуг.

Про це "Економічній правді" розповів генеральний директор Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики Віталій Музиченко. Як підкреслив він, у нових умовах надання субсидій врахували цей момент.

За його словами, створена навесні 2018 року база Єдиного реєстру одержувачів субсидій дала можливість у відкритому доступі за певними параметрами перевірити, на які квартири оформлені держдотації.

"Ми провели цікавий експеримент: взяли найдорожче житло в столиці й порівняли, чи оформлені на нього субсидії. Виявилося, що в багатоповерховому будинку, який був зданий в експлуатацію кілька років назад — один квадратний метр там коштує 70 тисяч гривень — у окремих жителів субсидія!" — зазначив Музиченко.

У цьому багатоквартирному будинку, додав він, було близько 15 одержувачів допомоги на оплату комунальних послуг.

Ілюстрація Etcetera.media

"Це був дзвіночок, який нам говорив, що із системою щось не те. Ми поїхали в це районне управління соцзахисту та кілька годин вивчали портрет одержувача субсидій у такому будинку. Як виявилося, у 80% випадків таку субсидію отримувала мати з дитиною за відсутності зареєстрованих інших членів домогосподарства або сім'ї", — пояснив чиновник.

"Тобто елементарно в квартирі реєструвалася мати і дитина. Ця мати, як правило, перебувала в декретній відпустці або у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Відповідно, маючи офіційний дохід 860 гривень на двох, можете здогадатися, які там були розміри субсидій", — зазначив він.

"Коли ми почали вивчати цю ситуацію більш детально, виявилося, що батько цієї дитини або чоловік цієї жінки був зареєстрований за іншою адресою і це дозволяло їм отримувати субсидію", — додав Музиченко.

Як підкреслив він, саме тому один із критеріїв, який змінився з травня 2018-го, полягає в тому, що доходи всіх членів сім'ї незалежно від того, де вони зареєстровані й де вони фактично проживають, враховуються при призначенні субсидії.

Віталій Музиченко narodna-pravda.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес буде проходити в три етапи.

Кошти будуть нараховувати на спеціальний рахунок в державному банку, і саме з нього першочергово будуть оплачуватися комунальні послуги. Для нарахування коштів буде використовуватися картка "Ощадбанку" або іншого держбанку. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.