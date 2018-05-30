Стягнення боргу з "Газпрому": в Росії відреагували на дії України

"Газпром" у відповідь на старт процесу стягнення 2,6 млрд доларів, який проводить НАК "Нафтогаз України" в зарубіжних судах, заявив, що буде захищати свої права відповідно до чинного законодавства.

При цьому російський газовий монополіст заявив, що не отримував ніяких офіційних повідомлень про початок процедури примусового виконання рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, передає ТАСС.

"Газпрому" стало відомо, що "Нафтогаз" робить на території Швейцарії дії по примусовому виконанню рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року по розгляду по транзитному контракту. Однак на поточний момент "Газпром" не отримував ніяких офіційних повідомлень в рамках цієї процедури", - йдеться в повідомленні.

При цьому представники російського монополіста відзначили, що більш докладні коментарі вони нададуть тільки після ретельного вивчення документів, коли вони офіційно надійдуть на адресу "Газпрому".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з "Газпромом".

2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазу". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста 2,6 млрд доларів боргу. При цьому швейцарська влада вже вжили заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.