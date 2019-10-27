Створення ринку землі в Україні: в Раді розкрили подробиці

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики розглядає понад 10 законопроектів, присвячених створенню вільного ринку землі в Україні.

Про це розповіла в ефірі ObozTV народний депутатка від партії "Слуга народу" Олена Шуляк. За її словами, ринок землі можуть відкрити вже в 2020 році, проте питання, чи зможуть її купувати іноземці, залишається відкритим.

Як зазначила нардеп, в розпорядженні Кабміну "є певні математичні розрахунки, що буде, якщо відкривати ринок землі і продавати тільки українцям, і що буде, якщо допускати іноземців".

За її словами, "якщо все буде добре", то відкриття ринку відбудеться не раніше, ніж в жовтні наступного року.

"Поки ще жоден сценарій не вибрали. Уряд тільки зробив певну пропозицію і вніс законопроекти до парламенту, де пропонує з 1 жовтня 2020 року відкрити ринок землі і продавати через певні електронні майданчики. Там певні обмеження, якщо землі перебувають у межах однієї територіальної громади, в межах області, в межах країни", – повідомила Шуляк.

"Були проведені консультації і з фермерами, і з великими агрокомпаніями. Стало зрозуміло, що відкривати ринок землі, коли йде збір врожаю, не зовсім правильно. Тому вирішили взяти дату, коли завершені всі роботи на землі", – пояснила вона.

Нардеп розповіла, що сьогодні урядовий законопроект плюс ще 10 законопроектів розглядаються аграрним комітетом. В якому саме вигляді буде застосований той чи інший сценарій, дуже рано говорити.

При цьому Шуляк вважає, що українське суспільство не готове дозволити продаж землі іноземцям.

"Є зовнішній фактор – ми живемо поруч з Росією, яка окупувала наші території. Ми природно боїмося, що наша українська земля може опинитися в руках країни-агресора. Тому українці уважно ставляться до того, щоб іноземці не володіли землею", – зазначила вона.

Депутат припустила, що в результаті землю зможуть купувати виключно українці-фізособи, або вітчизняні компанії, за умови, що їх власниками не є іноземці.

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроект про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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