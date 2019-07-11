"Стоять відверті покидьки": житель "ДНР" поділився реаліями окупації

На окупованій території Донецької області терористи перетворили життя місцевих на пекло – ціни високі, зарплати не платять, а на блокпостах можуть взагалі відібрати останнє.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook користувач Maxim Iali після того, як їхав до Києва поїздом із Маріуполя і поспілкувався з одним із жителів "ДНР". Він зазначив, що 60-річний чоловік, який живе в окупації, підтримує Україну.

"Ще раз почув від очевидця про те, які 7 кіл пекла очікують жителів окупованих територій при перетині блокпостів... "Стоїть бочка, куди ці виродки кидають все, що їм сподобається з сумок пасажирів: сигарети, м'ясо, ковбаса, горілка тощо. Стоять відверті покидьки, виродки...", – йдеться у повідомленні.

Чоловік визнав, що ненавидить окупантів, оскільки у 2014-2015 рр., ще працюючи в інтернаті, не отримував понад рік ні копійки зарплати і був змушений шукати хоч якийсь металобрухт, щоб здати і купити їжу.

Maxim Iali додав, що також житель "ДНР" розповів, як його "шманають" вже на українському блокпості – рекет із сигаретами і продуктами має місце під приводом, що вони зроблені у "республіці"

"Окремо шокували ціни на продукти. Помідори – 200 р. (80 грн). Навіть у Києві удвічі менше... Якщо коротко – овочі, які обхідними шляхами все ж таки ще туди потрапляють, коштують щонайменше вдвічі більше, ніж у сусідньому Маріці (120 км). Ну а інше – жахливої якості. Навіть схему придумали – пару місяців продавали "молочку" білоруську. Людям сподобалося, почали брати. Ну а потім почали просувати лайно, з назвою "білоруська", а читаєш адресу – вироблено у Донецьку", – розповів користувач.

Зазначається також, що пенсії в окупації підвищили до 4 тис. рублів – 1600 грн, і це ще "не найгірший варіант".

"За проїзд із Донецька до Маріуполя – 450 грн в один кінець... Тому і не оформлює пенсію в Україні: "Що мені залишиться, якщо за дорогу у два кінці 900 грн? Сенс?", – пояснив користувач.

"ДНР"

Він зробив висновок, що на окупованій території люди втомилися від війни.

"Незважаючи на підтримку України і проукраїнську позицію, в голові "вінегрет" штампів російської пропаганди... Зрозуміло, що за вечір їх розвіяти неможливо... Емоції зашкалювали... І це людина з вищою освітою, управлінським досвідом тощо. А що коїться у головах простих жителів ОРДЛО? І скільки часу знадобиться, щоб назад "вправити" їм мізки? Але ж це 3,5 млн громадян, які після повернення отримають право голосу... За кого вони голосуватимуть і звинувачуватимуть в усіх гріхах?" – підсумував користувач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі продемонстрували, як "русскій мір" вплинув на ціни у терористичній "ДНР". Проект "Інфорпост", який розповідає про життя в окупації на Донбасі, порівняв вартість окремих товарів в Україні і в ОРДЛО. Різниця виявилася дуже суттєвою.

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