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"Стіна" від Росії: в Україні скандальний будівельник отримав ще 20 млн

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В Україні приватна фірма ТОВ "Будцентр Витязь" отримала 20 мільйонів гривень авансу з рахунку Державного казначейства за продовження робіт з облаштування кордону з Російською Федерацією.

Відповідна фірма з 2015 року є одним з генеральних підрядників зі зведення фортифікацій на кордоні, повідомляє "Економічна правда".

При цьому ще у 2017 році Національне антикорупційне бюро України висунуло підозру директору і засновнику ТОВ "Будцентр Витязь" Агаверді Аділову у розтраті майна в особливо великих розмірах та підробці документів.

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За даними журналістів, за весь час будівництва "стіни" дана фірма отримала від Державної прикордонної служби понад 135 мільйонів гривень.

Нагадаємо, в держбюджеті на 2019 рік за програмою "Заходи щодо інженерно-технічного облаштування кордону" закладені витрати загального фонду в сумі 400 мільйонів гривень. Всього на "стіну" витратили вже 1,3 мільярда гривень.

"Стіна" від Росії: в Україні скандальний будівельник отримав ще 20 млн

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про завершення досудового розслідування справи про розкрадання бюджетних коштів, виділених на проект "Стіна".

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Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба негайно пострыбать в кастрюльках и вышиванках на майдане и гарно заспивать похоронную щеневмерлу
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Zingan Gidrolog
Zingan Gidrolog
Это видно клоун зе поместил!
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Танки не пройдут?
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