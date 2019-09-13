Головна Новини
13 вересня • оновлено в 15:52
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Став на бік України: Росія зазнала поразки у суді через Крим

10.7т Читати матеріал російською

Постійна палата арбітражного суду в Гаазі відмовила Росії у вимозі перегляду питання юрисдикції та порушення зобов'язань за позовом ПриватБанку щодо втрачених активів у Криму.

Як повідомили у пресслужбі банку, відповідне рішення було ухвалене 12 вересня 2019 року.

"ПриватБанк радий повідомити, що 12 вересня Постійна палата арбітражного суду в Гаазі у справі про захист інвестицій проти Російської Федерації відмовила РФ у вимозі перегляду вирішених питань юрисдикції виробництва і порушених зобов'язань, як зазначено у проміжному арбітражному рішенні від 24 лютого 2017 року і частковому арбітражному рішенні від 4 лютого 2019", – йдеться у повідомленні.

Новини
"Суджуся не один я": Коломойський розповів про величезні позови до РФ за Крим

РФ не брала участі у справі до винесення арбітражним судом зазначених рішень. Зараз Російська Федерація призначила своїх представників у суді і провадження продовжить свій перехід до наступного етапу, додали у банку.

Справу в арбітражі було розпочато ПриватБанком 13 квітня 2015 року через порушення РФ зобов'язань на рахунок ПриватБанку за активами в анексованому Криму за угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, укладеною між Україною та РФ.

ПриватБанк здобув перемогу над Росією

ПриватБанк здобув перемогу над Росією

Як повідомляв OBOZREVATEL, Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема йшлося про суму 159 млн доларів.

Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Зокрема компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Приватофіс", "Приватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".

Апеляційний суд Києва у зв'язку з цим 12 вересня заарештував акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Ощадбанку.

Однак це рішення було оскаржене у Верховному Суді 14 вересня.

2 жовтня Апеляційний суд Києва дозволив ексголові ПриватБанку Олександру Дубілету і ще 17 компаніям стягнути з Росії компенсацію за майно у Криму.

26 листопада Ощадбанк виграв у Міжнародному арбітражі у Російської Федерації $1,3 млрд компенсації збитків через анексії Криму.

Відповідне рішення ухвалив Арбітражний суд у Парижі. Сума вимог враховує вартість втрати активів у Криму, вартість втрати бізнесу і відсотки, які будуть нараховані до фактичного отримання компенсації.

Водночас перший крок у суді Ощадбанк зробив у липні 2015 року. Тоді держбанк надіслав офіційного листа до РФ із заявою про те, що з їхніми інвестиціями на півострові поводяться незаконно.

Також Гаазький арбітраж ухвалив позитивне рішення у справі НАК "Нафтогаз України" проти Росії за втрачені активи в анексованому Криму.

Як повідомив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, сума виграшу поки не уточнюється і буде оголошена найближчим часом. Водночас НАК зажадав від Росії компенсації у розмірі 5 млрд доларів.

У Росії рішення арбітражу визнати відмовилися, посилаючись на те, що у суду нібито відсутня юрисдикція на розгляд цієї суперечки . У Мін'юсті РФ пообіцяли застосувати всі необхідні заходи, щоб інтереси Росії були представлені й захищені.

В результаті анексії Криму "Нафтогаз" втратив на півострові інфраструктуру для транспортування і видобутку газу й нафти, зокрема бурові установки на шельфі Чорного моря, компресорні та інші станції. Все це майно "влада" анексованого Криму "націоналізувала" одразу після анексії.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
ПриватБанк Крим
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
8
16
Смішно
32
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Петр Апраксин
Петр Апраксин
Да, вэлычайшая пэрэмога, Россия уже завтра отдаст Крым Украине, вот только шнурки погладит
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Петр Апраксин:"вот только шнурки погладит". А вот и неправда: шнурки перед камерой отберут. :)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Mega Death
Mega Death
На фоне стоимости крымского моста эта сумма выглядит арифметической погрешностью
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
2 з 4 відповідей | показати всі
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Шапиро Женька, А что, россиянам уже запретили даже обсуждать их пенсии?! С тобой обсуждать что-ли?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Петр Апраксин:"ты свои пенсии считай". А что, россиянам уже запретили даже обсуждать их пенсии?!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Питон Каа
Питон Каа
Интересно, а сколько уже охулиардов долларов Украине удалось получить от России? 0 целых х.й десятых. И так будет и далее. Россия просто не признает решение судов, где она не принимала участие. Вот и все.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Питон Каа:"Интересно, а сколько уже охулиардов долларов Украине удалось получить от России? Россия просто не признает решение судов, где она не принимала участие." А поскольку никуда, кроме Басманного её не приглашают, то и... Ну а дальше всё, как обычно: санкции столь полезные для России, аресты имущества, пенсии в 75 лет и т.д.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel