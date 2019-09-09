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10 вересня • оновлено в 06:41
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"Старт нового життя!" Нефьодов анонсував цифрову трансформацію митниці

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Голова Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив про старт ІТ-аудиту основних систем "Нової митниці".

"Понеділок – нормальний день для старту нового життя! Отже, розпочали формальний ІТ-аудит основних систем "Нова митниця", – повідомив Нефьодов у Facebook.

"Проект EU4PFM фінансує роботу 6 спеціалістів, які мають перевірити всі бази даних і процедури їх наповнення, профілі ризиків, зробити аудит логів, проаналізувати ІТ-інфраструктуру тощо", – додав голова Державної митної служби.

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За його словами, відомство за три місяці має не тільки остаточно зрозуміти вузькі місця і проблеми, але і скласти план цифрової трансформації митниці.

"Особливий акцент буде на АСАУРі (автоматизована система аналізу та управління ризиками. – Ред.) – там десятки тисяч правил, треба їх переглядати та розвивати", – резюмував Нефьодов.

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив про старт ІТ-аудиту основних систем "Нової митниці".

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив про старт ІТ-аудиту основних систем "Нової митниці".

Кабінет міністрів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Максим Нефьодов
Місце
Україна
Теги
Державна митна служба України розмитнення
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