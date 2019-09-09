"Старт нового життя!" Нефьодов анонсував цифрову трансформацію митниці

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив про старт ІТ-аудиту основних систем "Нової митниці".

"Понеділок – нормальний день для старту нового життя! Отже, розпочали формальний ІТ-аудит основних систем "Нова митниця", – повідомив Нефьодов у Facebook.

"Проект EU4PFM фінансує роботу 6 спеціалістів, які мають перевірити всі бази даних і процедури їх наповнення, профілі ризиків, зробити аудит логів, проаналізувати ІТ-інфраструктуру тощо", – додав голова Державної митної служби.

За його словами, відомство за три місяці має не тільки остаточно зрозуміти вузькі місця і проблеми, але і скласти план цифрової трансформації митниці.

"Особливий акцент буде на АСАУРі (автоматизована система аналізу та управління ризиками. – Ред.) – там десятки тисяч правил, треба їх переглядати та розвивати", – резюмував Нефьодов.

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив про старт ІТ-аудиту основних систем "Нової митниці". Кабінет міністрів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби. Таким чином ДФС розділили на Державну податкову та Державну митну служби.

8 квітня в Україні стартував конкурс на керівників Державної податкової та Державної митної служб.

16 квітня в ЗМІ злили інформацію, що Нефьодов очолить Державну митну службу.

17 квітня Окружний адміністративний суд Києва заблокував конкурс на посаду голови Державної митної служби, який раніше оголосив Кабінет міністрів. 24 квітня конкурс відновили.

25 червня Нефьодов заявив, що виграв конкурс.

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