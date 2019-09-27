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28 вересня • оновлено в 18:53
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Стало відомо про потужний економічний прорив України: експерти дали прогноз

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Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгострокові суверенні рейтинги України в іноземній і національній валюті з "B-" до "B", а рейтинги за національною шкалою в Україні - з "uaBBB" до "uaA".

Як передає "Інтерфакс-Україна", це пов'язано з поліпшенням макроекономічного управління, накопиченням валютних резервів, прискоренням зростання і скороченням бюджетного дефіциту.

"Новий уряд, схоже, прихильний справі збереження макроекономічної стабільності, лібералізації економіки і забезпечення нової програми з Міжнародним валютним фондом", - вважають аналітики.

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За словами експертів, економіка України відновлюється, а загальний державний борг по відношенню до ВВП скорочується.

"В результаті Україна повинна зберегти доступ до внутрішніх і міжнародних ринків капіталу, що дозволить їй забезпечити погашення комерційних боргів до 2020 року", - сказано в повідомленні.

Ілюстрація

Ілюстрація

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом Світового банку, в 2020 році ВВП України зросте на 3,4%. А в 2021 році зростання української економіки може прискоритися – до 3,8% в рік.

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Україна
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Перемога? Якби рейтинг став ВВВ ото б була б
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Ржу в голос
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
sokolov ruslan, лошадиные хвосты у щирых какелов из пидкастрюльников растут, глянь в зеркало)))))
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Искандеров Равиль, лошадиный хвост не вырос, ржун?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
хватит убирать коменты! опг зеленского грабит Украину-эксперты!рейтинги Украины должны быть брилиантовыми когда опг зеленского село на землю с оценкой в 2-3 триллиона доларов сша а земли в Украине это последне что осталось и грабеж продолжается-результат нулевой
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Кожедуб ruslan, саме опг Зе опустило в 14-17 роках рейтинги до с,сс?
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