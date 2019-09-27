Стало відомо про потужний економічний прорив України: експерти дали прогноз

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгострокові суверенні рейтинги України в іноземній і національній валюті з "B-" до "B", а рейтинги за національною шкалою в Україні - з "uaBBB" до "uaA".

Як передає "Інтерфакс-Україна", це пов'язано з поліпшенням макроекономічного управління, накопиченням валютних резервів, прискоренням зростання і скороченням бюджетного дефіциту.

"Новий уряд, схоже, прихильний справі збереження макроекономічної стабільності, лібералізації економіки і забезпечення нової програми з Міжнародним валютним фондом", - вважають аналітики.

За словами експертів, економіка України відновлюється, а загальний державний борг по відношенню до ВВП скорочується.

"В результаті Україна повинна зберегти доступ до внутрішніх і міжнародних ринків капіталу, що дозволить їй забезпечити погашення комерційних боргів до 2020 року", - сказано в повідомленні.

Ілюстрація Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом Світового банку, в 2020 році ВВП України зросте на 3,4%. А в 2021 році зростання української економіки може прискоритися – до 3,8% в рік.

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