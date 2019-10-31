"Взули самі себе": стало відомо про грандіозний провал "Слуги народу"

"Слуга народу" ухвалила законопроєкт про перезапуск Національного агентства з питань запобігання корупції, який прирівнює помічників народних депутатів до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, до яких належать президент, міністри і парламентарі.

"Тобто, помічники депутатів були прирівняні до топ-чиновників, не володіючи і сотої частки їх повноважень. Точніше кажучи, не володіючи жодними повноваженнями", – пише на Facebook політолог Юрій Романенко.

За його словами, тепер усіх помічників нардепів зобов'яжуть подавати декларацію. Також на них поширюється заборона на суміщення роботи та дотримання конфлікту інтересів.

"Особливо боляче вдарить заборона на сумісництво, тому що тільки завдяки цій нормі патронатка, зокрема, всі помічники нардепів, могли легально отримувати гроші від своїх роботодавців. Адже фонд на помічників обмежений і ділиться на всіх, хто є в штаті, а не кожному помічнику "велика цифра", – зазначив Романенко.

При цьому "Слуга народу" не передбачила перехідного періоду, щоб патронатка змогла звільниться і уникнути порушення антикорупційного законодавства.

"Фактично народні депутати взули самі себе, тому що звістка про "антикорупційні інновації" підірвала апарат ВРУ і з минулого тижня помічники стали масово писати заяву про звільнення. Кому потрібні такі проблеми?! Адже більшість помічників нардепів живуть на досить скромну зарплату, а можливість займатися адвокатурою або медійкой на стороні була істотним додатковим джерел доходу", – зазначив Романенко.

"Ядерний вибух обурення, який потряс коридори Верховної Ради змусив охломонів із "Слуг народу" шукати шляхи подолання проблеми, яку самі ж створили... У підсумку зараз у Верховній Раді йде судомний пошук варіантів, як прибрати злощасні норми", – резюмував політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше до Верховної Ради надійшов законопроєкт президента Володимира Зеленського про незаконне збагачення.

Проєкт закону передбачає внесення до Кримінального кодексу України положень, що встановлюють кримінальну відповідальність за набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її доходи.

Документом пропонується на законодавчому рівні вирішити питання щодо забезпечення належного функціонування інституту стягнення необґрунтованих активів таких осіб.

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