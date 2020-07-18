Стало відомо, хто замінить Кирила Шевченка в Укргазбанку

Виконувати обов'язки голови Укргазбанку замість Кирила Шевченка, який очолив НБУ, буде Андрій Кравець.

Про це йдеться в повідомленні Укргазбанку у системі розкриття інформації на фондовому ринку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Андрій Кравець Укргазбанк

Зазначається, що Кирило Шевченко перебував на посаді голови правління Укргазбанку 5 років 1 місяць і не володіє часткою у статутному капіталі банку.

Кравець очолив Укргазбанк stockmarket.gov.ua

Згідно з рішенням наглядової ради банку, в.о. голови правління з 17 липня призначений Андрій Кравець. Він володіє часткою в розмірі 0,000130% у статутному капіталі банку.

Протягом останніх 5 років — з квітня 2015 року — він обіймав посади члена правління, першого заступника голови правління.

Андрій Кравець Укргазбанк

Андрій Кравець Укргазбанк

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України 16 липня призначила на посаду голови НБУ Кирила Шевченка.

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