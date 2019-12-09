Американські законодавці включили у проєкт оборонного бюджету пункт про санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Обізнані джерела в Сенаті Сполучених Штатів зазначають, що положення проти російського проєкту з великою часткою ймовірності буде схвалено, повідомляє Bloomberg.

Обмежувальні заходи стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводу, а також топменеджерів цих установ.

Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу і зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних з їхньою нерухомістю або активами в США.

Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, представленого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін.

За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Американські законодавці розраховують схвалити оборонний бюджет до 20 грудня.

Положення проти російського проєкту з великою часткою ймовірності буде схвалено

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна здатність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мали бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

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