США залишать Росію без газу: оцінено збитки від санкцій проти "Північного потоку"

Адміністрація президента США Дональда Трампа, Держдеп і Міністерство торгівлі та енергетики протягом трьох найближчих тижнів завершать роботу над санкціями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє видання "Газета", поки залишається невідомим, чим це загрожує інвесторам. Невирішеним також залишається питання про те, чи вводити санкції тільки проти компаній, які прокладають трубопровід через Балтійське море,чи застосувати їх ще й до спонсорів будівництва. У гіршому випадку, проект на думку експертів може бути заморожений.

За словами аналітика інвесткомпанії Олексія Антонова, ще не зрозуміло, що точно чекає на газопровід, оскільки європейські партнери "Газпрому" - компанії OMV, Shell, BASF, Engie і Uniper - вже перерахували достатню кількість грошей на "підтримку" "Північного потоку-2" . Решту суми російська корпорація або виділить сама, або заморозить проект до кращого часу.

"На наш погляд, хмари над долею "Північного потоку-2" поки згущувати передчасно. Об'єктивно для того, щоб повністю зупинити проект, у США немає повноцінних повноважень", - вважає аналітик.

Так само він відзначив, що у Росії розробляються механізми отримання проектного фінансування, за рахунок якого, здійснюватиметься будівництво морської частини трубопроводу.

Зазначається, що близько трьох тижнів тому до Сенату США було внесено законопроект про нові санкції проти Росії. Він має на увазі вживання заходів проти осіб і компаній, які інвестують в енергетичні проекти РФ вартістю понад 250 млн доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня стало відомо, що США можуть ввести санкції пов'язані з будівництвом газопроводу "Північний потік-2" протягом декількох тижнів.

Проект передбачає прокладку двох газових ниток загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Дозвіл на будівництво вже видали Німеччина, Фінляндія і Швеція. Данія залишається єдиною країною, яка досі не видала дозвіл.

25 липня у Німеччині почали укладати перші труби в рамках будівництва. Проти газопроводу виступають Україна і США.