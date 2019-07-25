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США задумали знову провчити Росію: коли чекати удару

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США можуть ввести нові санкції проти Росії у зв'язку з її підтримкою президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це заявив представник Білого дому у Венесуелі Елліот Абрамс, передає AFP. Він додав, що США також посилять тиск на Кубу за її дії у Венесуелі, спрямовані на підтримку Мадуро.

"Тиск триватиме, завтра у нас буде більше санкцій... Що стосується Росії, ми все ще думаємо про те, які санкції застосувати, індивідуальні чи галузеві", — сказав Абрамс.

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Санкції США проти Росії

Санкції США проти Росії

Корреспондент.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 липня Палата представників США ухвалила поправку до оборонного бюджету на 2020 рік, яка включає заборону проводити будь-які угоди з російським держборгом.

24 червня уряд запропонував РНБО ввести санкції проти 18 юросіб, зареєстрованих на території Росії, і ще 6, зареєстрованих в анексованому Криму.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Ніколас Мадуро
Місце
США
Теги
Росія санкции США
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Ронович Рон
Ронович Рон
Пендосы вошли в раш со своими санкциями, скоро уже не будет стран без них, придётся самим на себя вводить .
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Qurd Boz
Qurd Boz
Sanktsii doljnı bıt VSEOXVATIVAYUSHİMİ.
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Питон Каа
Питон Каа
Очередной пшик. Раз американцы лезут в нашу сферу влияния в Европе и Азии, мы будем делать свои дела у них под носом в Латинской Америке.
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