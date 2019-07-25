США задумали знову провчити Росію: коли чекати удару

США можуть ввести нові санкції проти Росії у зв'язку з її підтримкою президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
Про це заявив представник Білого дому у Венесуелі Елліот Абрамс, передає AFP. Він додав, що США також посилять тиск на Кубу за її дії у Венесуелі, спрямовані на підтримку Мадуро.
"Тиск триватиме, завтра у нас буде більше санкцій... Що стосується Росії, ми все ще думаємо про те, які санкції застосувати, індивідуальні чи галузеві", — сказав Абрамс.
Санкції США проти Росії
Корреспондент.net
Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 липня Палата представників США ухвалила поправку до оборонного бюджету на 2020 рік, яка включає заборону проводити будь-які угоди з російським держборгом.
24 червня уряд запропонував РНБО ввести санкції проти 18 юросіб, зареєстрованих на території Росії, і ще 6, зареєстрованих в анексованому Криму.
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