Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 23:54
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

США ввели нові санкції проти Ірану

456 Читати матеріал російською

Сполучені Штати Америки ввели санкції стосовно Іранського космічного агентства, а також пов'язаних із ним Іранського інституту космосу і Національного авіаційно-космічного інституту.

Відповідна заява з'явилася на сайті американського Міністерства фінансів.

Як повідомляє Reuters, введені обмеження прокоментував глава Державного департаменту Майк Помпео. За його словами, Іран використовує космічну програму "для прикриття" розробки балістичних ракет.

Новини
Корабель США збив безпілотник Ірану: Трамп заявив про небезпеку

Конфлікт між США та Іраном

Конфлікт між США та Іраном

Телеканал ATR

"США не дозволять Ірану використовувати свою космічну програму для прикриття своєї програми балістичних ракет", – заявив він.

Він зазначив, що недавня спроба запуску Іраном космічного апарату, який вибухнув при запуску, вказує на актуальність вказаної загрози.

Запуск балістичної ракети Іраном

Запуск балістичної ракети Іраном

РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2019 року Іран збив безпілотник США в Перській затоці. Трамп у відповідь зробив жорстке попередження і доручив провести кібератаку на комп'ютерні системи Ірану з управління запуском ракет.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Дональд Трамп Майк Помпео
Місце
США Вашингтон
Теги
ракети санкции
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel