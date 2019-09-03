США ввели нові санкції проти Ірану

Сполучені Штати Америки ввели санкції стосовно Іранського космічного агентства, а також пов'язаних із ним Іранського інституту космосу і Національного авіаційно-космічного інституту.

Відповідна заява з'явилася на сайті американського Міністерства фінансів.

Як повідомляє Reuters, введені обмеження прокоментував глава Державного департаменту Майк Помпео. За його словами, Іран використовує космічну програму "для прикриття" розробки балістичних ракет.

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"США не дозволять Ірану використовувати свою космічну програму для прикриття своєї програми балістичних ракет", – заявив він.

Він зазначив, що недавня спроба запуску Іраном космічного апарату, який вибухнув при запуску, вказує на актуальність вказаної загрози.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2019 року Іран збив безпілотник США в Перській затоці. Трамп у відповідь зробив жорстке попередження і доручив провести кібератаку на комп'ютерні системи Ірану з управління запуском ракет.

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