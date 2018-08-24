США відстрочили потужний удар по Росії: названа нова дата

Санкції США проти Росії, пов'язані зі "справою Скрипалів", будуть введені в дію 27 серпня після офіційної публікації в Федеральному регістрі.

Про це повідомив представник Держдепартаменту. Раніше очікувалося, що перший пакет санкцій вступить у силу 22 серпня, повідомляє РІА Новини.

Однак на сайті офіційної газети уряду США Federal Register у цей день відповідне повідомлення так і не з'явилося.

"Термін повідомлення, передбачений законом... закінчився 22 серпня. Ми підписали повідомлення у федеральному реєстрі, яке вводить у дію санкції, і очікуємо, що воно буде опубліковане 27 серпня", - сказав представник відомства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня Держдепартамент США оголосив, що введе проти Росії нові санкції через отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері.

У Держдепі також назвали кілька умов, які РФ повинна виконати заради зняття санкцій.

При цьому у Росії на тлі звістки про майбутнє запровадження нових санкцій США обвалився фінансовий ринок.

На думку економістів, росіяни відчують новий удар Америки, який відіб'ється на цінах у країні. Крім того, президент Американського університету в Москві Едуард Лозанський спрогнозував введення санкцій, які будуть ще гіршими, ніж ті, що анонсував Держдеп.