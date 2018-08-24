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США відстрочили потужний удар по Росії: названа нова дата

10.4тЧитати новину російською

Санкції США проти Росії, пов'язані зі "справою Скрипалів", будуть введені в дію 27 серпня після офіційної публікації в Федеральному регістрі.

Про це повідомив представник Держдепартаменту. Раніше очікувалося, що перший пакет санкцій вступить у силу 22 серпня, повідомляє РІА Новини.

Однак на сайті офіційної газети уряду США Federal Register у цей день відповідне повідомлення так і не з'явилося.

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"Термін повідомлення, передбачений законом... закінчився 22 серпня. Ми підписали повідомлення у федеральному реєстрі, яке вводить у дію санкції, і очікуємо, що воно буде опубліковане 27 серпня", - сказав представник відомства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня Держдепартамент США оголосив, що введе проти Росії нові санкції через отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері.

У Держдепі також назвали кілька умов, які РФ повинна виконати заради зняття санкцій.

При цьому у Росії на тлі звістки про майбутнє запровадження нових санкцій США обвалився фінансовий ринок.

На думку економістів, росіяни відчують новий удар Америки, який відіб'ється на цінах у країні. Крім того, президент Американського університету в Москві Едуард Лозанський спрогнозував введення санкцій, які будуть ще гіршими, ніж ті, що анонсував Держдеп.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Місце
США
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
А куда, кстати, подевались эти Скрипали? Что-то от них ни слуху, ни духу.
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1
1
Koval Oleg
Koval Oleg
чё там хоть за санкции? опять запрещают своим покупать титан и ракетные двигатели?
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4
3
Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Koval Oleg, - Побачите парашинці, що за "че" ...
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2
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
СЛАВА УКРАИНЕ! СМЕРТЬ российским оккупантам и холуям сепаратистам!! Слава нации!
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2 из 5 ответов | показать все
Свтдомит Кастрюлеголовый, для быдла кацапского .сталин + гитлер=путин.
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
Луцюк Виталий, смерть кастрюле головым
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