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5 березня • оновлено в 01:14
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США виділять на кіберзахист України близько $38 млн

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США виділять близько 38 млн доларів на кіберзахист критичної інфраструктури України.

Про це за підсумками переговорів 4 березня повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок. На своїй Twitter-сторінці він назвав зустріч із делегацією американського Держдепартаменту такою, що надихає.

Зазначається, що дипломати провели вже третій раунд україно-американських кіберконсультацій.

США виділять Україні близько 38 млн доларів

США виділять Україні близько 38 млн доларів

Ілюстрація. Джерело: Газета 2000

Божок написав, що на останній зустрічі вони "узгодили комплекс подальших кроків для зміцнення загальної кібербезпеки".

Як писав OBOZREVATEL, раніше "Український кіберальянс" заявив про повне припинення співпраці з органами державної влади в Україні, поки з його учасників не будуть зняті підозри в зломі систем Одеського аеропорту та принесені вибачення.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Єгор Божок
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України Кіберзлочини Держдеп США
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