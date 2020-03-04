США виділять близько 38 млн доларів на кіберзахист критичної інфраструктури України.

Про це за підсумками переговорів 4 березня повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок. На своїй Twitter-сторінці він назвав зустріч із делегацією американського Держдепартаменту такою, що надихає.

Зазначається, що дипломати провели вже третій раунд україно-американських кіберконсультацій.

США виділять Україні близько 38 млн доларів Ілюстрація. Джерело: Газета 2000

Божок написав, що на останній зустрічі вони "узгодили комплекс подальших кроків для зміцнення загальної кібербезпеки".

Надіхаюча Зустріч з Делегацією Держдепартамента # США за підсумкамі 3го раунду 🇺🇦🇺🇸 кібер-консультацій. Узгоділі комплекс подалі кроків для Зміцнення та комунальної # кібербезпека зокрема новий проект з кібер-захисту крітічної інфраструктурі # Україна орієнтовною вартістю 38 млн $ pic.twitter.com/UFWzDvsjrC - Yehor Bozhok (@YehorBozhok) March 4, 2020

Як писав OBOZREVATEL, раніше "Український кіберальянс" заявив про повне припинення співпраці з органами державної влади в Україні, поки з його учасників не будуть зняті підозри в зломі систем Одеського аеропорту та принесені вибачення.

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