США вдарили новими санкціями по РФ і оголосили "полювання" на росіян: подробиці

Міністерство фінансів США ввело санкції проти 17 громадян та семи російських компаній за кіберзлочини.

Як передає "Інтерфакс", обмежувальні заходи торкнуться таких компаній: ТОВ "Бізнес-столиця", ТОВ "Оптима", ТОВ "Трейд-інвест", ТОВ "Центр автообслуговування", ТОВ "Вертикаль", ТОВ "ЮНИКОМ" і Evil Corp.

При цьому санкції проти Evil Corp вводяться за хакерські атаки, від яких постраждав Bank of America і кілька інших американських банків.

За даними ЗМІ, росіянину Максиму Якубцеві висунуті звинувачення судом Небраски за кіберзлочини. Його назвали організатором угруповання Evil Corp, а найближчим соратником названий інший росіянин Ігор Турашев. Держдепартамент США також оголосив нагороду в $5 млн за інформацію, яка приведе до затримання Якубця.

Повідомляється, що вони "заразили" сотні тисяч комп'ютерів по всьому світу заради розкрадання інформації про банківські рахунки користувачів. Жертви їх атак у цілому втратили більше $70 млн.

Санкції проти Росії 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Конгрес США планує ввести санкції проти компаній із Німеччини та Швейцарії, які займалися будівництвом трубопроводу "Північний потік-2". Обмеження можуть вступити в силу вже до католицького Різдва, 25 грудня.

Комітет Сенату США з міжнародних відносин також планує 11 грудня ухвалити санкції щодо російських представників, кібероперацій та експорту зниженого газу в зв'язку зі втручанням РФ у вибори й іншими проблемами.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!