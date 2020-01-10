США вдарили новими потужними санкціями по Ірану: що відомо

США ввели нові санкції проти Ірану після ракетного обстрілу американських військових баз в Іраку.

Держсекретар США Майкл Помпео на прес-конференції 10 січня повідомив, що санкції торкнуться вісьмох людей з вищого керівництва Ірану.

Також заходи торкнуться текстильного, гірничодобувного і сталеливарного сектора економіки. Всього – 17 компаній Ірану.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін підкреслив, що президент Дональд Трамп "видав указ, що дозволяє ввести додаткові санкції проти осіб, які володіють, експлуатують, торгують або надають допомогу секторам іранської економіки".

Дональд Трамп nbnews.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Іран випустив по військових базах США десятки балістичних ракет 8 січня. Однак це був не перший напад на американські об'єкти в Іраку.

При цьому через кілька годин в Ірані був збитий український літак, в результаті чого розгорівся міжнародний скандал – загинули 176 осіб.

Рано вранці 8 січня держсекретар США Майк Помпео, глава Пентагону Марк Еспер і віце-президет Майк Пенс прибутку на нараду до Дональда Трампа через бомбардування Іраном американських військових баз в Іраку.

Збройні сили США, включаючи ракетні батареї протиповітряної оборони, по всьому Близькому Сходу були приведені в стан підвищеної готовності.

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