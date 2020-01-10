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10 січня • оновлено в 19:42
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США вдарили новими потужними санкціями по Ірану: що відомо

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США ввели нові санкції проти Ірану після ракетного обстрілу американських військових баз в Іраку.

Держсекретар США Майкл Помпео на прес-конференції 10 січня повідомив, що санкції торкнуться вісьмох людей з вищого керівництва Ірану.

Також заходи торкнуться текстильного, гірничодобувного і сталеливарного сектора економіки. Всього – 17 компаній Ірану.

Новини
"Ми зробили це!" Трамп оголосив про запуск нових санкцій проти Ірану

Міністр фінансів США Стівен Мнучін підкреслив, що президент Дональд Трамп "видав указ, що дозволяє ввести додаткові санкції проти осіб, які володіють, експлуатують, торгують або надають допомогу секторам іранської економіки".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

nbnews.com.ua

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Конфлікт США та Ірана
Особи
Майк Помпео Дональд Трамп
Місце
Іран
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Иран ударил ракетами, а США "мощными" санкциями)
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