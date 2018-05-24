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США пригрозили Росії через "Північний потік" і отримали відповідь

23.9тЧитати новину російською

Держсекретар США Майк Помпео заявив про завдання не допустити поставок газу в Європу через "Північний потік-2".

Таке твердження було озвучено під час його виступу на засіданні комітету по закордонних справах палати представників США, передає "Лента.ру".

Відзначається, що США бачать своє завдання в тому, щоб надати країнам Старого світу інші джерела газу, у тому числі через Кавказ.

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"Ми зобов'язані продовжувати чинити тиск, щоб "Північний потік-2" не був запущений. Ми не можемо допустити ще більшу залежність ЄС від російського газу. Ми повинні не допустити варіант, коли Росія зможе досягти своїх цілей завдяки цій залежності", - сказав Помпео .

Посольство Росії в Вашингтоні тут же відреагувало на дану заяву.

Так, російські дипломати звинуватили американців у тому, що вони "нав'язують Європі свій неконкурентоспроможний скраплений природний газ. Геополітика знову найвідвертішим чином втручається в економіку, дискредитує гасла про диверсифікацію поставок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами експертів, європейські газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік", які Росія будує для транспортування газу в обхід України, вигідні не акціонерам "Газпрому", а фірмам-підрядникам, контрольованим друзями російського президента Володимира Путіна .

Читайте всі новини по темі "Північний поток - 2" на сайті "Обозреватель".

Тема
Північний поток - 2
Особа
Майк Помпео
Місце
США
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