США підготували новий удар по Росії через Венесуелу

Конгрес Сполучених Штатів розробив законопроект про протидію російському впливу в Венесуелі – його автори вимагають від Білого дому покарати росіян і інших іноземців, які надають підтримку силових структур венесуельського президента Ніколаса Мадуро.

У тексті документа наголошується, що "збільшення присутності Російської Федерації у західній півкулі викликає занепокоєння США та союзників у регіоні", повідомляє РБК.

Зокрема, Росія перекинула до Венесуели два стратегічних бомбардувальники Ту-160, які взяли участь у навчаннях у грудні 2018 року. Також Москва надає режиму Мадуро фінансову підтримку, надаючи кредити нафтовій компанії PDVSA.

"Іноземцям, які, за даними держсекретаря або міністра внутрішніх справ... діють в інтересах російського уряду на підтримку сил безпеки Венесуели, заборонений в'їзд у США. Вони не можуть отримати візу або інші документи для в'їзду до Сполучених Штатів", – йдеться у документі.

Законодавча ініціатива матиме і зворотну силу – іноземці, звинувачені в підтримці Венесуели, можуть втратити вже отримане право на в'їзд до Сполучених Штатів.

Ніколас Мадуро і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 березня стало відомо, що США найближчим часом можуть ввести санкції проти іноземних банків, які допомагають президенту Венесуели Ніколасу Мадуро вивести гроші за кордон.

23 січня голова парламенту Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе новим президентом замість Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже визнав Гуайдо лідером Венесуели. Після чого Мадуро заявив про розрив дипвідносин зі США.

Генеральний секретар Організації американських держав Луїс Альмагро заявив, що також визнає Гуайдо президентом Венесуели. Пізніше Гуайдо визнали ще 9 країн: Аргентина, Парагвай, Колумбія, Канада, Бразилія, Чилі, Еквадор, Коста-Ріка і Гватемала.

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