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30 жовтня • оновлено в 10:00
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Світові ціни на нафту впали через США

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Ціни на нафту еталонних марок у середу, 30 жовтня, впали в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 61,40 долара за барель, що на 0,8% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впав на 0,7% – до 55,20 долара за барель.

Котирування Brent впали

Котирування Brent впали

ICE Futures

Котирування WTI впали

Котирування WTI впали

ICE Futures

Новини
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При цьому ціна російської нафти Urals знизилася на 0,2% до 58,63 долара за барель.

Котирування Urals впали

Котирування Urals впали

Maanimo

Вартість сировини впала на повідомленнях про збільшення запасів палива на терміналі у Кушингу четвертий тиждень поспіль, передає " Інтерфакс ".

Зокрема, запаси нафти в США, де зберігається сировина, яка торгується на NYMEX, за тиждень виросли на 1,22 млн барелів.

"Ринок уважніше стежить за даними про американські запаси з урахуванням пом'якшення геополітичних ризиків", – резюмував аналітик сировинного ринку в Samsung Futures Кім Квангре.

Вартість сировини впала на повідомленнях про збільшення запасів палива на терміналі в Кушингу

Вартість сировини впала на повідомленнях про збільшення запасів палива на терміналі в Кушингу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Обвал цін на сировину останніми місяцями досяг 10%.

  • Падіння вартості нафти було викликано загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

  • Зокрема, Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
Brent WTI Urals
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