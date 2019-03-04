США і Китай можуть припинити торговельну війну: що трапилося

Китай і Сполучені Штати перебувають на фінальній стадії укладення торговельної угоди.

Зокрема, про досягнення остаточної домовленості можуть оголосити вже в кінці березня, повідомляє ТАСС.

За словами джерел, Пекін пропонує знизити мита та інші обмеження на американську сільськогосподарську й хімічну продукцію, а також на продукцію автомобільної промисловості.

Зі свого боку Вашингтон розглядає можливість зняття "більшості, якщо не всіх" торгових обмежень, введених у 2018 році щодо китайських товарів.

Очікується, що про досягнення домовленості між двома країнами можуть оголосити на зустрічі лідерів США і Китаю – Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна. Відповідна зустріч може відбутися 27 березня.

За словами джерел, Китай має намір прискорити зняття обмежень, які стосуються іноземного володіння автомобілебудівними компаніями, а також швидше знизити мита на імпортовані автомобілі.

Крім того, Пекін планує нарощувати обсяги закуповуваних у Вашингтона товарів.

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита у розмірі 25% на товари з Китаю. У список потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів із боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму 267 млрд доларів. Так, із урахуванням уже діючих заходів митами буде обкладений практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня у рамках торгових переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема, Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

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