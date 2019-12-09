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9 грудня • оновлено в 14:51
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Справа на $3 млрд: у Лондоні взялися за "борг Януковича" перед Росією

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Верховний суд Великобританії у понеділок, 9 грудня, розпочав слухання у справі про борг експрезидента-втікача Віктора Януковича перед Росією.

Зокрема у Лондоні розглядатимуть скарги Києва і Москви на рішення апеляційного суду щодо суперечки про випущені у 2013 році єврооблігації на 3 млрд доларів. Про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

Інтереси Росії у цій справі захищає The Law Debenture Trust Corporation plc. Юристи не погоджуються із рішенням апеляційного суду в цілому, який відправив справу на розгляд по повній процедурі, і висунутою Києвом тезою про примус.

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Водночас Україна здебільшого задоволена вердиктом апеляційного суду, проте заперечує три тези щодо його рішення.

Суддями у цій справі виступають лорди Рід, Карнват, Ходж, Лойд-Джонс і Кітчин. Очікується, що Верховний суд завершить розгляд суперечки 12 грудня.

Верховний суд Великобританії почав слухання у справі про борг експрезидента-втікача Віктора Януковича

Верховний суд Великобританії почав слухання у справі про борг експрезидента-втікача Віктора Януковича

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна у грудні 2015 року допустила дефолт з євробондів, викуплених Росією у грудні 2013 року на кошти Фонду національного добробуту ($3 млрд – сам випуск та $75 млн – останній купонний платіж).

  • Київ пропонував Москві реструктуризацію боргу на загальних із комерційними кредиторами умовах, Росія цей варіант обговорювати відмовилася. Борг мав бути погашений до 1 січня 2016 року.

  • Однак у грудні 2015 року Україна ввела мораторій на обслуговування цієї заборгованості і до 1 січня 2016 року не здійснила платіж на загальну суму $3,075 млрд в рахунок погашення та обслуговування російських єврооблігацій.

  • Після цього, 17 лютого 2016 року, Мінфін РФ подав до Високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості з єврооблігацій. Суд 29 березня 2017 року схвалив прискорений розгляд зазначеного позову, фактично відкинувши основні заперечення України і погодившись із наявністю у неї зобов'язань щодо єврооблігацій.

  • Суд визнав, що транзакція є стандартною борговою операцією, хоча і здійсненою за незвичайних умов. Своїм рішенням суд зобов'язав Україну виплатити Росії номінальну вартість єврооблігацій на $3 млрд, суму нездійсненого купонного платежу на $75 млн, а також штрафні відсотки, що нараховуються в сумі $674 тис. за кожен день прострочення.

  • 26 травня 2017 року Високий суд Лондона задовольнив клопотання України про призупинення виконання рішення від 29 березня 2017 року до завершення розгляду скарги України в Апеляційному суді.

  • 14 вересня 2018 року Апеляційний суд постановив, що суд першої інстанції має розглянути справу по повній процедурі. Апеляційний суд підтвердив правомірність відмови Україні в розгляді трьох з чотирьох підстав, заявлених нею з метою уникнути виконання зобов'язань за цими єврооблігаціями.

  • Водночас суд констатував, що четвертий аргумент про те, що випуск єврооблігацій був зроблений під тиском Росії, не може бути відхилений без проведення всеосяжного судового процесу. Обидві сторони оскаржили це рішення у Верховному суді.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
борг Януковича
Місце
Великобританія
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Ну да , затем можно начинать рассматривать долг Порошенко
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3
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Х0хлики как обычно станут прыгать, скакать, кричать и повизгивать в надежде что рассмотрение дела затянется на пару лет. Но в итоге отдавать придется, причем со всеми набежавшими процентами.
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2
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, за Одессу и Донбасс ответите, кара неизбежна...
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