Справа на 1,5 млрд: "Ощадбанк" виграв спір в "Укртелекому" у Верховному суді

"Ощадбанк" відстояв у Верховному суді свою позицію у спорі з "Укртелекомом" щодо розірвання договору купівлі-продажу облігацій, заборгованість за якими становить майже 1,5 млрд гривень.

Зокрема, Верховний суд задовольнив касаційну скаргу банку на рішення Господарського суду Києва та постанову Північного апеляційного господарського суду, йдеться на сайті фінансової установи.

Так, було скасовано рішення судів першої та апеляційної інстанцій про розірвання договору купівлі-продажу облігацій (емітентом яких є ТОВ ЕСУ – мажоритарний акціонер "Укртелекому"), укладеного між "Ощадбанком" та "Укртелекомом".

"Верховний суд ухвалив нове рішення, яким повністю відмовив "Укртелекому" в задоволенні його позовних вимог до "Ощадбанку", – підсумували представники державного банку.

Нагадаємо, що у вересні 2015 року між "Укртелекомом" та "Ощадбанком" було укладено договір, згідно з яким банк зобов’язався передати у власність "Укртелекому", а останній зобов’язався прийняти та оплатити облігації ТОВ ЕСУ.

У серпні 2017 року з метою уникнення виконання зобов’язань за договором (сплати банку понад 1 млрд гривень) "Укртелеком" подав до суду позовну заяву про розірвання договору та визнання зобов’язань за договором припиненими.

Верховний суд задовольнив касаційну скаргу банку Фінансовий клуб

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня Київський апеляційний суд задовольнив заяву "Ощадбанку" і дозволив компенсувати збиток, нанесений Російською Федерацією, яка конфіскувала кримські активи банку в розмірі 1,1 млрд доларів.

Рішення суду ухвалено на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу (Париж, Франція) про стягнення з Росії в особі Міністерства юстиції компенсації за експропріацію активів фінансової установи.

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