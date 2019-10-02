Справа на 1,5 млрд: олігарх Жеваго програв суд Нацбанку

Шевченківський районний суд Києва постановив стягнути з ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго 1,539 млрд грн.

Таке рішення було ухвалено у вівторок, 1 жовтня. Установа в такий спосіб має погасити заборгованість перед Нацбанком України за наданими раніше кредитами рефінансування, передає пресслужба НБУ.

Водночас суд відмовив Жеваго в зустрічному позові про визнання недійсним договору поруки, укладеного з Нацбанком.

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Костянтин Жеваго fttc.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Державне бюро розслідувань заочно вручило підозру екснардепу Костянтину Жеваго, якого перевіряли на причетність до схеми з розтратою та легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

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