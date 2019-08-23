Справа на $140 млн: Україна пішла на нові заходи проти Росії

Україна подала касаційну скаргу до Верховного суду Росії на рішення про стягнення боргу компанії "Татнефть".

Йдеться про 112 млн доларів плюс відсотки після втрати активів, які на момент подачі позову оцінювалися у 144 млн доларів, повідомляє ТАСС.

"Надійшла касаційна скарга (подання) у ЗС РФ. Відповідач Україна в особі Міністерства юстиції України", – йдеться у матеріалах справи.

Зокрема, в лютому Арбітражний суд Ставропольського краю ухвалив привести у виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу за позовом "Татнафти" про стягнення з України 144 млн доларів.

Крім того, в червні Арбітражний суд Північно-Кавказького округу залишив у силі рішення про стягнення з України боргу компанії.

Україна подала касаційну скаргу до Верховного суду Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2017 року Лондоні Високий суд правосуддя задовольнив клопотання компанії "Татнефть" про приведення у виконання рішення Апеляційного суду Парижа про стягнення з України $144 млн через втрату частки в "Укртатнафті".

У липні 2018 року Високий суд Лондона відхилив апеляцію України з приводу визнання в британській юрисдикції рішення Міжнародного комерційного арбітражу за позовом "Татнафти".

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