Справа на 1 млрд: Україна підготувала Росії новий удар за анексію Криму

Адміністрація морських портів України готує вимогу до уряду Російської Федерації про виплату компенсації збитків, завданих внаслідок окупації Криму.
Вартість державного майна, яке було незаконно привласнене самопроголошеною владою Криму, складає понад 1,24 млрд грн, повідомляє пресслужба АМПУ.
"Цього разу ми використовуємо положення угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій. Перший крок – це подання вимог щодо компенсації збитків безпосередньо до уряду РФ. Якщо протягом пів року ми не отримаємо відповіді, ця справа перейде на розгляд до міжнародного арбітражу", – заявив керівник Адміністрації морських портів Райвіс Вецкаганс.
Відповідне письмове повідомлення до уряду РФ у зв'язку з експропріацією активів АМПУ на окупованій території планується надіслати до кінця 2019 року.
"Те, що АМПУ позивається стосовно тимчасово непідконтрольних активів на території півострова, жодним чином не означає, що підприємство погоджується з існуванням будь-яких правових підстав для окупації та анексії Криму", – резюмували представники Адміністрації морських портів.
Адміністрація морських портів України готує вимогу до уряду Російської Федерації про виплату компенсації збитків
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема йшлося про 159 млн доларів.
Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи із 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.
Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Зокрема компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Приватофіс", "Приватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".
У зв'язку з цим Апеляційний суд Києва 12 вересня заарештував акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку.
Однак це рішення було оскаржене у Верховному Суді 14 вересня.
2 жовтня Апеляційний суд Києва дозволив ексголові ПриватБанку Олександру Дубілету і ще 17 компаніям стягнути з Росії компенсацію за майно у Криму.
26 листопада "Ощадбанк" виграв у Міжнародному арбітражі у Російської Федерації $1,3 млрд компенсації збитків через анексію Криму.
Відповідне рішення ухвалив Арбітражний суд у Парижі. Сума вимог включає вартість втрати активів у Криму, вартість втрати бізнесу і відсотки, які будуть нараховані до фактичного отримання компенсації.
При цьому перший крок у суді Ощадбанк зробив у липні 2015 року. Тоді держбанк надіслав офіційного листа до РФ із заявою про те, що з їхніми інвестиціями на півострові поводяться незаконно.
Також Гаазький арбітраж ухвалив позитивне рішення у справі НАК "Нафтогаз України" проти Росії за втрачені активи у Криму.
Як повідомив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, сума виграшу поки не уточнюється і буде оголошена найближчим часом. Водночас НАК вимагав у Росії компенсації у розмірі 5 млрд доларів.
У Росії рішення арбітражу визнати відмовилися, посилаючись на те, що у суду нібито відсутня юрисдикція на розгляд цієї суперечки. У Мін'юсті РФ пообіцяли вжити всіх необхідних заходів, щоб інтереси Росії були представлені і захищені.
Внаслідок анексії Криму "Нафтогаз" втратив на півострові інфраструктуру для транспортування та видобутку газу й нафти, зокрема бурові установки на шельфі Чорного моря, компресорні та інші станції. Все це майно "влада" анексованого Криму "націоналізувала" одразу після анексії.
15 лютого 2019 року Постійна палата третейського суду в Гаазі офіційно оприлюднила часткове арбітражне рішення на користь ПриватБанку у справі проти Росії.
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