Справа на 1 млрд: Україна підготувала Росії новий удар за анексію Криму

Адміністрація морських портів України готує вимогу до уряду Російської Федерації про виплату компенсації збитків, завданих внаслідок окупації Криму.

Вартість державного майна, яке було незаконно привласнене самопроголошеною владою Криму, складає понад 1,24 млрд грн, повідомляє пресслужба АМПУ.

"Цього разу ми використовуємо положення угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій. Перший крок – це подання вимог щодо компенсації збитків безпосередньо до уряду РФ. Якщо протягом пів року ми не отримаємо відповіді, ця справа перейде на розгляд до міжнародного арбітражу", – заявив керівник Адміністрації морських портів Райвіс Вецкаганс.

Відповідне письмове повідомлення до уряду РФ у зв'язку з експропріацією активів АМПУ на окупованій території планується надіслати до кінця 2019 року.

"Те, що АМПУ позивається стосовно тимчасово непідконтрольних активів на території півострова, жодним чином не означає, що підприємство погоджується з існуванням будь-яких правових підстав для окупації та анексії Криму", – резюмували представники Адміністрації морських портів.

Адміністрація морських портів України готує вимогу до уряду Російської Федерації про виплату компенсації збитків

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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