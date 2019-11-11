Справа на 1,2 млрд: у НАБУ пояснили масштабні "банківські" затримання

НАБУ і САП затримали 7 осіб за підозрою в заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Про це повідомляється на сторінці НАБУ в Facebook "у відповідь на запити ЗМІ".

"Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку України, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та приватні компанії, пов’язані із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку", – заявили в Бюро.

Попередньо дії затриманих кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

"Зараз це вся інформація, яку ми можемо повідомити, з огляду на необхідність збереження таємниці слідства", – додали в НАБУ, пообіцявши розкрити деталі пізніше.

НАБУ. Ілюстрація ukrinform

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні з'явилася інформація про те, що співробітники НАБУ прийшли в офіс Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Олександра Пісарука, який раніше працював заступником ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

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