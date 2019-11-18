Три ключові напрямки: Луценко пролив світло на справу Байдена

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що адвокат глави США Рудольф Джуліані запитував його щодо справ проти компанії Burisma в Україні. До скандалу з діяльністю компанії причетні колишній віцепрезидент США Джо Байден і його син Роберт Гантер Байден.

"Ці справи групувалися в три ключові напрямки. Перший: стаття 191 і 365 – зловживання посадовими особами задля розкрадання. Це про те, як підлеглі міністра екології Злочевського видали ліцензії його компанії у невстановленому законом порядку. Ймовірно, він зловживав своїм міністерським становищем, щоб його підлеглі незаконно надали ліцензію його ж фірмі. Це найбільш суттєва справа, і за неї загрожує до 12 років тюрми", – повідомив Луценко "Українській правді".

За його словами, другий напрямок стосувався відмивання коштів і несплати податків – Burisma занижувала прибуток, щоб не платити з нього 30%.

"І третя справа – про відмивання персонально Злочевським, ще задовго до приходу Гантера Байдена в компанію Burisma. Тобто йшлося про те, що він у Лондоні мав, якщо я не помиляюся, 35-36 млн доларів, які він отримав з продажу певного майна", – додав Луценко.

За словами колишнього генерального прокурора, у 2015 році справи передали Національному антикорупційному бюро.

"НАБУ дуже недовго розслідувало ці справи. Одну з них повернули назад до ГПУ, а другу, про ймовірні зловживання міністра Злочевського, закрили без будь-яких слідчих дій. Я кажу "без будь-яких слідчих дій" зі слів Холодницького, бо я не маю доступу до їхніх матеріалів. Але ключова справа була закрита. Зрештою, у такий спосіб на час мого приходу у нас залишилися напів живі дві справи – податки і відмивання. Справу податків ще до зустрічі з Джуліані ми, як я вважаю, успішно завершили. Ми змусили компанію заплатити повну суму нестачі до бюджету, а також встановлені законом штрафні санкції", – наголосив він.

Також Джуліані запитав у Луценка, чи знає він, що син ексвіцепрезидента США був у складі Burisma.

"Я, звісно, був до цього готовий, дістав такий самий папірчик – достатньо клікнути на комп'ютері і побачити весь борд Burisma. Там перебувають такі відомі люди, як мій друг Олександр Кваснєвський, Гантер Байден, Девон Арчер, Алан Аптер. Він сказав: "А як ви думаєте, проти них може бути порушена справа в Україні?". Я відповів: "Ні, звісно, я не бачу, де вони могли порушити закон", – заявив колишній генпрокурор.

Після цього адвокат глави США дістав телефон і ввімкнув запис, де Байден розповідає, як легко навчився вирішувати питання в Україні.

"Здається, він сказав "managing", тобто, ну, як би, знайшов, як управляти проблемами. Чесно, для мене це був шок", – резюмував Луценко.

У скандалі з діяльністю української компанії Burisma замішаний ексвіцепрезидент Сполучених Штатів Джо Байден

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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