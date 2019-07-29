"Сподобається не всім": у Зеленського пролили світло на нового прем'єра України

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що в процес вибору прем'єр-міністра долучений Володимир Зеленський і політичні лідери з його команди.

"Якщо зараз починати обговорювати якісь прізвища, то це, насамперед, шкодитиме цим людям. Коли якісь прізвища світяться, їх починають збивати, а прем'єр-міністр не може подобатися усім, доведеться й наступати на інтереси якихось людей", – повідомив Герус в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Прем’єр-міністр – це політична посада, ми це розуміємо, проте буде добре, якщо він не гратиме у свої політичні ігри, а займатиметься реалізацією економічної та соціальної програм партії, яка перемогла на виборах. Очевидно, що буде важливим рішення президента. Ми хоч і маємо парламентсько-президентську республіку, але розуміємо, що роль і вага президента сьогодні дуже велика", – додав він.

Представник президента в Кабінеті міністрів підкреслив, що новим главою уряду має бути людина, котра ефективно проводитиме реформи, які суспільство буде відчувати в реальному житті.

"Вибрати прем’єр-міністра через рекрутерів об’єктивно неможливо. Тому що це демократія, в країні владу обирав народ, він обирав президента і партію. Партія формує коаліцію і висуває прем’єр-міністра. Це не має бути політик у класичному розумінні цього слова, бо у нас прем’єр-міністри часто починають створювати свої партії і будувати власний політичний імідж", – підсумував Герус.

У процес вибору прем'єр-міністра долучений Володимир Зеленський і політичні лідери з його команди

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністром у новому уряді може стати ексзаступник голови Національного банку, представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.

На пост віцепрем'єра пропонується кандидатура голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці.

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