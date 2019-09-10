Спочатку "перемога", потім проблеми: озвучено прогноз на газові переговори України і Росії

Україна в разі продовження на один рік контракту з Росією на транзит газу опиниться в скрутній ситуації.
Про це розповів в ефірі ObozTV експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук. За його словами, Європейський союз і Україна розраховують на 10-річний контракт, проте цим планам навряд чи судилося збутися.
"Проблема в тому, що якщо на рік буде укладено транзитний контракт, а ми рухаємося в цьому напрямку, то це не буде великою перемогою. "Газпром" завершує будівництво "Північного потоку-2" і "Турецького потоку-2" і вони фактично рік часу для себе тоді виграють", – пояснив експерт.
Як нагадав Корольчук, Україна затягнула процес створення незалежного оператора газотранспортної системи, на чому наполягав Євросоюз.
"Єврокомісія, "Нафтогаз України" і "Газпром" погодилися на те, що підписувати транзитний контракт буде "Нафтогаз", а не нова компанія. Це нам дає 100% варіант, що буде контракт на рік. Насправді, це мінус", – підкреслив він.
Експерт спрогнозував обсяги транзиту по однорічному газовому контракту.
"Швидше за все, ми побачимо цифру 90 млрд, але це буде так званий максимальний рівень, а реально буде прокачуватися за формулою "качай або плати" 60 млрд кубометрів. Це нормальний рівень, ми транзитуємо зараз більше, але в контексті введення "Північного потоку- 2" і "Турецького потоку-2" транзит буде поступово знижуватися", – зазначив він.
"Це проблема, тому що коли через рік часу ми будемо виходити на нові переговори, ми будемо в більш складних умовах. Ми зараз ніби і виграємо, покажемо "перемогу", а в результаті через рік зіткнемося з більш глобальною проблемою. "Північний поток- 2" почне працювати і "Турецький потік-2" почне качати газ до Туреччини і в Балканський регіон у бік Болгарії, Румунії, навіть Молдови", – підкреслив Корольчук.
На його думку, РФ не відмовиться повністю від української ГТС як маршруту поставок, однак зменшення обсягів прокачування газу вдарить по Україні.
"Нам нав'язали цю гру – підпишемо контракт на рік, а потім подивимося. А давайте подивимося, що сьогодні вересень 2020 року і знову йдуть переговори. Тоді вже "Газпром" виставить умови", – підкреслив експерт.
"Раніше, коли ми транзитувати 70% російського газу, наші позиції були сильними. А зараз ми почали цей обсяг втрачати і рухаємося вниз. Якщо ми будемо транзитувати 50 млрд кубометрів, це буде вже 30% постачання російського газу в Європу. Наша роль зменшиться, з нами будуть домовлятися в останню чергу. А в першу чергу будуть домовлятися з Росією. Це проблема – зниження міжнародного статусу", – пояснив Корольчук.
bbc.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Газпром" має намір продовжити на рік контракт на транзит газу з Україною, щоб виграти час для завершення будівництва обхідних маршрутів постачання.
Україна наполягає на укладенні контракту терміном на 10 років.
"Нафтогаз" вже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
за оцінками "Нафтогазу", Україна втратила від газових контрактів з "Газпромом", укладених у січні 2009 року, 32 млрд доларів.
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