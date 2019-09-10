Спочатку "перемога", потім проблеми: озвучено прогноз на газові переговори України і Росії

Україна в разі продовження на один рік контракту з Росією на транзит газу опиниться в скрутній ситуації.

Про це розповів в ефірі ObozTV експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук. За його словами, Європейський союз і Україна розраховують на 10-річний контракт, проте цим планам навряд чи судилося збутися.

"Проблема в тому, що якщо на рік буде укладено транзитний контракт, а ми рухаємося в цьому напрямку, то це не буде великою перемогою. "Газпром" завершує будівництво "Північного потоку-2" і "Турецького потоку-2" і вони фактично рік часу для себе тоді виграють", – пояснив експерт.

Як нагадав Корольчук, Україна затягнула процес створення незалежного оператора газотранспортної системи, на чому наполягав Євросоюз.

"Єврокомісія, "Нафтогаз України" і "Газпром" погодилися на те, що підписувати транзитний контракт буде "Нафтогаз", а не нова компанія. Це нам дає 100% варіант, що буде контракт на рік. Насправді, це мінус", – підкреслив він.

Експерт спрогнозував обсяги транзиту по однорічному газовому контракту.

"Швидше за все, ми побачимо цифру 90 млрд, але це буде так званий максимальний рівень, а реально буде прокачуватися за формулою "качай або плати" 60 млрд кубометрів. Це нормальний рівень, ми транзитуємо зараз більше, але в контексті введення "Північного потоку- 2" і "Турецького потоку-2" транзит буде поступово знижуватися", – зазначив він.

"Це проблема, тому що коли через рік часу ми будемо виходити на нові переговори, ми будемо в більш складних умовах. Ми зараз ніби і виграємо, покажемо "перемогу", а в результаті через рік зіткнемося з більш глобальною проблемою. "Північний поток- 2" почне працювати і "Турецький потік-2" почне качати газ до Туреччини і в Балканський регіон у бік Болгарії, Румунії, навіть Молдови", – підкреслив Корольчук.

На його думку, РФ не відмовиться повністю від української ГТС як маршруту поставок, однак зменшення обсягів прокачування газу вдарить по Україні.

"Нам нав'язали цю гру – підпишемо контракт на рік, а потім подивимося. А давайте подивимося, що сьогодні вересень 2020 року і знову йдуть переговори. Тоді вже "Газпром" виставить умови", – підкреслив експерт.

"Раніше, коли ми транзитувати 70% російського газу, наші позиції були сильними. А зараз ми почали цей обсяг втрачати і рухаємося вниз. Якщо ми будемо транзитувати 50 млрд кубометрів, це буде вже 30% постачання російського газу в Європу. Наша роль зменшиться, з нами будуть домовлятися в останню чергу. А в першу чергу будуть домовлятися з Росією. Це проблема – зниження міжнародного статусу", – пояснив Корольчук.

bbc.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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