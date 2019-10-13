Співпраця з МВФ зірветься через Приватбанк? В НБУ розставили крапки над "і"

Незважаючи на спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком, діалог України з МВФ буде продовжуватися. Однак ця ситуація є важливим індикатором для Фонду.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявила заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова, коментуючи своє нещодавнє інтерв'ю Reuters. Вона підкреслила, що невизначеність подальшої долі ПриватБанку не закрила двері для домовленостей з МВФ.

Катерина Рожкова "Економічна правда"

"Діалог з МВФ продовжується і продовжуватиметься – вже скоро потужна команда уряду і НБУ поїде до Вашингтона для участі у щорічній зустрічі МВФ і Світового банку, де відбудеться новий раунд переговорів з Фондом. Зараз якраз проходить підготовчий процес до цієї поїздки", – запевнила Рожкова.

При цьому, підкреслила вона, МВФ уважно стежить за розвитком ситуації і хоче бути впевнений, що не буде ревізії реалізованої реформи банківського сектора, а гроші платників податків, витрачені на його очищення, будуть повернуті.

"Що відбудеться далі з ПриватБанком, буде для Фонду (як і для решти світу) показовим свідченням, яке майбутнє чекає Україну при новій владі – те, де в пріоритеті інтереси звичайних українців, чи те, де відстоюються інтереси олігархів", – підсумувала заступник голови НБУ .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Рожкова заявила, що інвестиційний клімат України піддається величезній небезпеці, поки суперечка з Коломойським не буде врегульовано. Вона також припустила, що дії Ігоря Коломойського можуть загальмувати переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нової траншу для України.

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