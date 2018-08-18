Спали на підлозі: українські фанати H&M влаштували тисняву перед магазином

У Києві ще до відкриття знаменитого магазину брендового одягу H&M 18 серпня вишикувалася величезна черга (щоб подивитися відео, доскрольте страницу до конца).

Уся справа в тому, що першим відвідувачам дарували сертифікати та дисконтні купони. У зв'язку з цим до входу було не проштовхнутися - почалася справжня тиснява.

Ніч напередодні відкриття деякі фанати бренду провели на підлозі торгового центру.

У мережі з іронією поставилися до величезної черги біля ТЦ, в якому відкрилася філія. "Дикуни!", "Що це за голодуючі бунтують?", "Черга за б̶о̶л̶г̶а̶р̶с̶ьк̶им̶ ̶г̶а̶р̶н̶і̶т̶у̶р̶о̶м̶ ̶і̶ ̶ч̶е̶х̶о̶с̶л̶о̶в̶а̶ц̶ьк̶им̶и ̶т̶у̶ф̶л̶я̶м̶и в Н&М, який відкрився у Києві", - сміються користувачі.

Мля, ну пздц... зачем себя так мучать в очередях? pic.twitter.com/WpO2NCv2sJ — Сергей Наумович (@sergonaumovich) 18 августа 2018 г.

Тиснява перед H&M Facebook Ігоря Роніна

Величезні черги біля магазину Facebook Уляни Стельмашова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний директор H & M в Україні Домінік Фантачіно заявив, що компанії вдалося зібрати ідеальну команду для українського ринку.