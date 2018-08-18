МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
СвітСпорт

Спали на підлозі: українські фанати H&M влаштували тисняву перед магазином

19.8тЧитати новину російською

У Києві ще до відкриття знаменитого магазину брендового одягу H&M 18 серпня вишикувалася величезна черга (щоб подивитися відео, доскрольте страницу до конца).

Уся справа в тому, що першим відвідувачам дарували сертифікати та дисконтні купони. У зв'язку з цим до входу було не проштовхнутися - почалася справжня тиснява.

Ніч напередодні відкриття деякі фанати бренду провели на підлозі торгового центру.

Новини
"У магазині блохи": у Києві відома торговельна мережа потрапила в гучний скандал

У мережі з іронією поставилися до величезної черги біля ТЦ, в якому відкрилася філія. "Дикуни!", "Що це за голодуючі бунтують?", "Черга за б̶о̶л̶г̶а̶р̶с̶ьк̶им̶ ̶г̶а̶р̶н̶і̶т̶у̶р̶о̶м̶ ̶і̶ ̶ч̶е̶х̶о̶с̶л̶о̶в̶а̶ц̶ьк̶им̶и ̶т̶у̶ф̶л̶я̶м̶и в Н&М, який відкрився у Києві", - сміються користувачі.

Тиснява перед H&M

Facebook Ігоря Роніна

Величезні черги біля магазину

Facebook Уляни Стельмашова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний директор H & M в Україні Домінік Фантачіно заявив, що компанії вдалося зібрати ідеальну команду для українського ринку.

Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
34
45
Смішно
1
Цікаво
13
Сумно
13
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
..и не верь после такого..в различные техники нлп ,и прочую шнягу ..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кузнецова Тамара
Кузнецова Тамара
Доброго вечера. При давление вышe 140/90 - cрочно чиcтитe cоcуды! Домашний cпоcоб прочистить cоcуды без врaчей http://xoroshui.maminforum.com
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
macia mike
macia mike
Рагулі!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги