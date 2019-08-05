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"Спад уже почався": у Росії визнали серйозні проблеми з економікою

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У Росії технічна рецесія в економіці може бути зафіксована вже в 2019 році.

Хоча спочатку в Мінекономрозвитку РФ очікували уповільнення темпів економічного зростання лише в 2021 році, повідомляє РБК.

Спад почався ще в серпні минулого року, вважають експерти Інституту економіки зростання ім. Столипіна, ґрунтуючись на динаміці показників малого і середнього підприємництва.

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За даними Росстату, економіка в першому кварталі сповільнила зростання до 0,5 відсотка. ВВП у другому кварталі цього року зріс лише на 0,8 відсотка.

За словами аналітиків інституту, зростання припало на великі підприємства і держсектор. Водночас кількість малих і середніх підприємств скорочується.

"З огляду на нинішню економічну політику (жорстка податкова політика і жорстка грошово-кредитна політика) і слабкий ефект національних проектів, технічна рецесія в економіці може бути зафіксована вже у 2019-му, а не в 2021 році, як прогнозує Мінекономрозвитку", – підсумували експерти інституту.

У Росії технічна рецесія в економіці може бути зафіксована вже в 2019 році

У Росії технічна рецесія в економіці може бути зафіксована вже в 2019 році

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

У той же час російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Думаю, что между этими новостями есть взаимосвязь: "Украина просит у США больше Javelin" и "В России техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году". Перевожу: Украине скоро понадобится большое количество Javelin, так как по прогнозам - мацке осталось не долго портить воздух на Земле! А Javelin нужны, чтобы прискорить процесс, и вернуть в родную гавань земли от Сяну до Дону!
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Хорошая новость! Кубани нужно приготовится к возвращению в родную гавань!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Самая нищая краина Европы стрыбает от счастья
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