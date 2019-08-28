Союзник Путіна почав підвозити продукти до Криму

Так званий постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов заявив, що окупований півострів отримав перші поставки фруктів і ягід із Сирії.

Зокрема, відбулися перші поставки апельсинів і черешні до Криму, повідомляє ТАСС.

Однак, за його словами, для постійного імпорту сирійських субтропічних фруктів, овочів і ягід потрібно налагодити стабільну систему перевезень.

"Мова йде не тільки про постачання до Криму, мова йде про імпорт для російського ринку. Сирія може поставляти ті субтропічні фрукти, які у нас не виробляються – апельсини, мандарини, лимони, грейпфрути, памела, горіхи, ранні овочі і інше", – повідомив Мурадов.

"Постійний представник Криму" зазначив, що Сирія виробляє достатньо таких продуктів, щоб організувати їх імпорт.

Для постійного імпорту потрібно налагодити стабільну систему перевезень

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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