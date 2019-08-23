"Смердить русскім міром": у Криму забили на сполох через сміттєвий колапс

В окупованому Криму жителі Ялти скаржаться на серйозні проблеми зі сміттям у місті.

"Шановна адміністрація Ялти – зробіть будь ласка що-небудь зі сміттєвими баками на набережній! Були на День міста – смерділо на десять метрів. Просто жах!" – цитує скарги блогер Кримський бандерівець у Twitter.

"Хіба не можна щось придумати? Перенести в інше місце або на худий кінець чимось закрити це в самому центрі набережної! Були в Ялті 2011 і 2013 році – не пригадаю, щоб таке було на набережній!" – повідомила туристка.

"Крим. Понаїхавші скаржаться, що на набережній Ялти тепер смердить русскім міром, чого до окупації не спостерігалося", – резюмував Кримський бандерівець.

Крым. Понаехавшие жалуются, что на набережной Ялты теперь смердит русским миром, чего до оккупации не наблюдалось. pic.twitter.com/fBcZDhxoWd — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) August 23, 2019

Жителі Ялти скаржаться на серйозні проблеми зі сміттям у місті Кримський бандерівець Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Крим опинився на межі екологічної катастрофи через кількість сміття.

Зокрема, в Керчі на початку 2019 року, через не вивезення сміття комунальними службами, у всіх районах міста переповнені сміттєві контейнери і територія поряд із ними. На деяких центральних вулицях Керчі сміття почали складати посеред пішохідних зон.

Екологи забили на сполох, що через декілька років півострів може перетворитися на величезний смітник.

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