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Вибори до Верховної Ради України 2019

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"Слузі народу" будуть платити більше 500 млн у рік, Шарію – майже 40 млн: всі розклади

10.9т Читати матеріал російською

Політичні партії, які на позачергових виборах до Верховної Ради отримали понад 2% голосів, будуть фінансуватися з державного бюджету України.

Так, відповідно до закону "Про запобігання та протидії політичній корупції", який прийняли восени 2015 року, такі політичні сили отримають держфінансування на свою діяльність на термін 5 років і повинні звітувати про використання цих коштів, пише "Громадське".

За попередніми даними, на це можуть претендувати до 11 партій. Найбільшу частку отримає "Слуга народу" – 537 млн гривен за 5 років.

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Шарій і Зеленський

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Далі йдуть:

  • "Опозиційна платформа – за життя" – 141 млн;

  • "Європейська солідарність" – 109;

  • "Батьківщина" – 93;

  • "Голос" – 77;

"Слузі народу" будуть платити більше 500 млн у рік, Шарію – майже 40 млн: всі розклади

Громадське

  • "Сила і честь" – 54;

  • "Опозиційний блок" – 40;

  • "Партія Шарія" – 38;

  • "Радикальна партія Ляшка" – 34;

  • "Українська стратегія Гройсмана" – 27;

  • "Свобода" – 26.

"Слузі народу" будуть платити більше 500 млн у рік, Шарію – майже 40 млн: всі розклади

Громадське

Детально про порушення і скандали на дострокових парламентських виборах читайте за посиланням.

Ілюстрація. Вибори в Раду

Ілюстрація. Вибори в Раду

Колаж

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
політика
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