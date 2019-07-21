"Слузі народу" будуть платити більше 500 млн у рік, Шарію – майже 40 млн: всі розклади

Політичні партії, які на позачергових виборах до Верховної Ради отримали понад 2% голосів, будуть фінансуватися з державного бюджету України.
Так, відповідно до закону "Про запобігання та протидії політичній корупції", який прийняли восени 2015 року, такі політичні сили отримають держфінансування на свою діяльність на термін 5 років і повинні звітувати про використання цих коштів, пише "Громадське".
За попередніми даними, на це можуть претендувати до 11 партій. Найбільшу частку отримає "Слуга народу" – 537 млн гривен за 5 років.
Шарій і Зеленський
Колаж
Далі йдуть:
"Опозиційна платформа – за життя" – 141 млн;
"Європейська солідарність" – 109;
"Батьківщина" – 93;
"Голос" – 77;
Громадське
"Сила і честь" – 54;
"Опозиційний блок" – 40;
"Партія Шарія" – 38;
"Радикальна партія Ляшка" – 34;
"Українська стратегія Гройсмана" – 27;
"Свобода" – 26.
Громадське
Детально про порушення і скандали на дострокових парламентських виборах читайте за посиланням.
Ілюстрація. Вибори в Раду
Колаж
Як писав OBOZREVATEL:
21 липня 2019 року в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися по всій території України о 8:00 і закрилися для підрахунку голосів о 20:00.
За підрахунками керівництва парії "Слуга народу", їх представники можуть виграти на 80 мажоритарних округах по всій Україні
Про дані Національного екзит-полу щодо перших результатів голосування читайте за посиланням.
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