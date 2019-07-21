"Слузі народу" будуть платити більше 500 млн у рік, Шарію – майже 40 млн: всі розклади

Політичні партії, які на позачергових виборах до Верховної Ради отримали понад 2% голосів, будуть фінансуватися з державного бюджету України.

Так, відповідно до закону "Про запобігання та протидії політичній корупції", який прийняли восени 2015 року, такі політичні сили отримають держфінансування на свою діяльність на термін 5 років і повинні звітувати про використання цих коштів, пише "Громадське".

За попередніми даними, на це можуть претендувати до 11 партій. Найбільшу частку отримає "Слуга народу" – 537 млн гривен за 5 років.

Шарій і Зеленський Колаж

Далі йдуть:

"Опозиційна платформа – за життя" – 141 млн;

"Європейська солідарність" – 109;

"Батьківщина" – 93;

"Голос" – 77;

Громадське

"Сила і честь" – 54;

"Опозиційний блок" – 40;

"Партія Шарія" – 38;

"Радикальна партія Ляшка" – 34;

"Українська стратегія Гройсмана" – 27;

"Свобода" – 26.

Громадське

Детально про порушення і скандали на дострокових парламентських виборах читайте за посиланням.

Ілюстрація. Вибори в Раду Колаж

Як писав OBOZREVATEL:

21 липня 2019 року в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися по всій території України о 8:00 і закрилися для підрахунку голосів о 20:00.

За підрахунками керівництва парії "Слуга народу", їх представники можуть виграти на 80 мажоритарних округах по всій Україні

Про дані Національного екзит-полу щодо перших результатів голосування читайте за посиланням.

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