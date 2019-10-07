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7 жовтня • оновлено в 17:53
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"Слуга народу" захотіла ввести збір на обмін доларів і євро

13.3т Читати матеріал російською

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансової політики й банківської діяльності та з питань податкової та митної політики Олександр Дубінський запропонував ввести 1%-й загальнодержавний збір на обмін готівкової валюти для розвитку спорту.

Законопроєкт депутата від фракції "Слуга народу" №2208 від 3 жовтня 2019 року було опубліковано на сайті Верховної Ради.

Відповідну ініціативу також пропонують ввести з метою переведення операцій із обміну доларів, євро та іншої валюти в онлайн-режим.

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"Введення збору на розвиток спорту з операцій із купівлі іноземної валюти в готівковій формі стимулюватиме громадян і суб'єктів господарювання здійснювати валютообмінні операції в онлайн-режимі в безготівковій формі", – йдеться у пояснювальній записці до документа.

Відповідну ініціативу пропонують ввести з метою переведення операцій із обміну валюти в онлайн-режим

Відповідну ініціативу пропонують ввести з метою переведення операцій із обміну валюти в онлайн-режим

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олександр Дубинський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Washington George
Washington George
Да,шоб вы ******!С**и!
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Можна ще на повітря
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0
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
назвать это нужно..абонплата,так модно.
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