"Слуга народу" захотіла ввести збір на обмін доларів і євро

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансової політики й банківської діяльності та з питань податкової та митної політики Олександр Дубінський запропонував ввести 1%-й загальнодержавний збір на обмін готівкової валюти для розвитку спорту.

Законопроєкт депутата від фракції "Слуга народу" №2208 від 3 жовтня 2019 року було опубліковано на сайті Верховної Ради.

Відповідну ініціативу також пропонують ввести з метою переведення операцій із обміну доларів, євро та іншої валюти в онлайн-режим.

"Введення збору на розвиток спорту з операцій із купівлі іноземної валюти в готівковій формі стимулюватиме громадян і суб'єктів господарювання здійснювати валютообмінні операції в онлайн-режимі в безготівковій формі", – йдеться у пояснювальній записці до документа.

Відповідну ініціативу пропонують ввести з метою переведення операцій із обміну валюти в онлайн-режим

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні щодо американської валюти в купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

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