"Слуга народу" взялася за систему закупівель ProZorro: що змінять нардепи

Народні депутати від фракції "Слуга народу" в четвер, 19 вересня, підтримали законопроект "Про державні закупівлі", який передбачає удосконалення системи ProZorro.

Зокрема за документ №1076 у другому читанні і в цілому проголосували 292 народних депутата, свідчить офіційний сайт Верховної Ради (щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Проект закону містить низку нововведень – підвищення ефективності закупівель, введення персональної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель, удосконалення механізму оскарження, гармонізація з міжнародними стандартами.

Нова редакція закону знижує поріг для обов'язкового проведення закупівель через Prozorro з 200 до 50 тисяч гривень. Це значить, що більше чверті мільйона процедур на рік тепер будуть відбуватися у системі та матимуть етап аукціону. Завдяки цьому додаткова економія може становити до 9 млрд грн на рік", – відзначили представники ProZorro, передає ЄП.

Переможець тендеру матиме 24 години на виправлення незначних помилок у тендерній пропозиції. Очікується, що це дозволить підприємцям не втратити тендер, а держзамовникам – зберегти найбільш вигідну пропозицію.

Серед інших змін – повернення плати в разі задоволення скарги постачальника, оплата скарги через систему, механізми антитролінгу.

Народні депутати від фракції "Слуга народу" підтримали законопроект "Про державні закупівлі"

Зокрема для протидії тролінгу та блокуванню тендера до розгляду будуть прийматися тільки проплачені скарги, а відкликати їх буде неможливо.

Компанії також матимуть можливість оскаржити скасування процедури і відхилення всіх пропозицій. Скасовувати процедуру при оскарженні заборонено.

Крім того, в новій редакції №1076 посилено відповідальність за порушення законодавства для недобросовісних замовників.

Народні депутати від фракції "Слуга народу" підтримали законопроект "Про державні закупівлі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати від фракції "Слуга народу" в четвер, 12 вересня, підтримали законопроєкт №1069-2, який передбачає ліквідацію Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Зокрема, за ініційований депутатами Данилом Гетманцевим і Олександром Дубінським (фракція "Слуга народу") документ у цілому проголосували 296 парламентарів.

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