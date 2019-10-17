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17 жовтня • оновлено в 09:57
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SkyUp запустив рейси між містами України: куди і скільки коштує

1.1т Читати матеріал російською

Український лоукостер SkyUp Airlines запустив регулярні пасажирські перевезення між містами України.

Перший регулярний рейс перевізника відбувся у четвер, 17 жовтня, з Києва до Львова, повідомляє ВВС Україна.

"Цього дня розпочинаються регулярні пасажирські рейси між Києвом та Львовом, а також між Харковом та Львовом. З 25 жовтня також розпочинаються регулярні авіаперевезення на маршрутах з Києва до Запоріжжя та Харкова", – повідомила представник авіакомпанії Наталія Калініченко.

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За її словами, перші рейси з Харкова до Львова і назад відбудуться вже ввечері 17 жовтня.

Вартість квитків в один бік на цих маршрутах становить близько 500-700 гривень в один бік.

SkyUp Airlines запустив регулярні пасажирські перевезення між містами України

SkyUp Airlines запустив регулярні пасажирські перевезення між містами України

Airlines Inform

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня Баришівський суд Київської області ухвалив рішення про припинення дії ліцензії українського лоукостера SkyUp Airlines.

Пізніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Баришівський суд Київської області не мав права позбавляти ліцензії SkyUp, оскільки це не в його компетенції.

1 липня стало відомо, що мешканка Баришівки Оксана Пасенко подала заяву про відмову від нібито свого позову до SkyUp, на підставі якого суд призупинив ліцензію авіакомпанії.

Причиною відмови Пасенко вказала, що ніколи не була клієнткою цього авіаперевізника.

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Місце
Україна
Тег
SkyUp
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