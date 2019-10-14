Скасування штрафів за несплату ЄСВ: розкриті нюанси законопроекту Гетманцева

У разі тимчасового скасування штрафів за несплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) фізособам-підприємцям (ФОП) все-таки доведеться заплатити 18% податку з "прощеного" боргу.

Про цей та інші нюанси законопроекту №2190, який вніс до Верховної Ради глава фінансового комітету Данило Гетманцев, в ефірі ObozTV розповіла податковий консультант Київського центру підтримки і розвитку бізнесу Олександра Томашевська.

Згідно із законопроектом Гетманцева, можливість анулювати борг за несплачений ЄСВ з'явиться тільки у підприємців-фізосіб, які в цей період не працювали і не отримували доходу, пояснила Томашевська.

"Якщо підприємець вів діяльність, отримував прибуток і не платив внески – на нього вже не поширюється ця норма", – наголосила вона.

Крім того, ФОПу дається 30 днів (з моменту набуття документом чинності), протягом яких він може подати на ліквідацію свого суб'єкта господарювання. Він отримає звільнення від сплати ЄСВ, тільки якщо вкладеться у відведений термін.

Консультант звернула увагу на ще один цікавий момент.

"З такого прощення боргу потрібно буде сплатити податок. Тому що у вигляді такого прощення підприємець нібито отримує додатковий дохід. Це така трошки смішна ситуація. Такий податок становитиме 18% з суми прощеного боргу", – зазначила вона.

Для ясності Томашевська навела приклад: підприємець з 2017 року не отримував дохід і не платив соціальний внесок через незнання або з якихось інших причин.

"Тоді, якщо він подає документи на ліквідацію і скасовує реєстрацію суб'єкта господарювання, то йому пробачать борги з ЄСВ. У середньому це 18 тисяч грн на рік. Якщо прощено 54 тисячі грн за три роки, то з них і доведеться сплатити 18% – податок на доходи фізосіб (виходить 9720 грн. – Ред.)", – розповіла експерт.

Вона уточнила, що повідомлення про необхідність сплати такої суми може надійти від податкової інспекції.

У Раді можуть дозволити закривати ФОПи без штрафів за несплату ЄСВ. Але лише на 1 місяць ting.com

OBOZREVATEL нагадує, що з 2017 року в Україні запровадили обов'язкову сплату ЄСВ для фізосіб-підприємців (ФОП) і самозайнятих осіб незалежно від того, отримують вони дохід чи ні.

Законопроект №2190, яким пропонується запровадити 30-денний період для можливості закрити неактивні ФОПи без сплати штрафів, поки тільки внесений на розгляд українського парламенту.

Раніше партія "Слуга народу" розробила і ухвалила законопроект, яким вводяться нові правила для ФОПів. Зокрема, їх зобов'яжуть вести облік, використовувати реєстрації розрахункових операцій (РРО) або спеціальні додатки на смартфоні. Це дозволить дізнатися, який реальний оборот у бізнесу і чи мають вони право перебувати на єдиному податку і сплачувати в бюджет мізерні суми.

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