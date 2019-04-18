ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Скасування націоналізації ПриватБанку: Гройсман зробив різку заяву

1.3тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман висловив упевненість, що рішення суду про скасування націоналізації ПриватБанку буде оскаржене.

Своєю думкою він поділився в ефірі телеканалу "Прямий" у четвер, 18 квітня.

"Рішення поки не вступило в законну силу, але воно повинно бути оскаржене відповідно до процедур. НБУ і Мінфін впевнені в своїй позиції", – підкреслив глава уряду.

Новини
Націоналізацію ПриватБанку скасували: з'явилися скандальні дані про суддів

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

економічна правда

Прем'єр-міністр також зазначив, що мова йде в першу чергу про збереження коштів вкладників і державних ресурсів.

"Рішення Ради національної безпеки і оборони за рішенням Національного банку якраз передбачало те, щоб врятувати і докапіталізувати банк державою для того, щоб забезпечити стабільність грошей вкладників. Це і було зроблено", – пояснив він.

"Я не хочу нічого політизувати в цьому питанні, ніякої політики. Є рішення суду, буде відповідне оскарження відповідними органами, в тому числі і Нацбанком, так як він є регулятором банківської системи", – заявив Гройсман.

За його словами, на даний момент ПриватБанк знаходиться в хорошому стані і стабільно функціонує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Національному банку України не погодилися з рішенням Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконною приватизацію ПриватБанку. НБУ готується до подачі апеляційної скарги.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Тег
ПриватБанк
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
2
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Маринов Михаил
Маринов Михаил
Зеленский поможет вернуть ПриватБанк Коломойскому.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки