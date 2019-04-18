Скасування націоналізації ПриватБанку: Гройсман зробив різку заяву

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман висловив упевненість, що рішення суду про скасування націоналізації ПриватБанку буде оскаржене.

Своєю думкою він поділився в ефірі телеканалу "Прямий" у четвер, 18 квітня.

"Рішення поки не вступило в законну силу, але воно повинно бути оскаржене відповідно до процедур. НБУ і Мінфін впевнені в своїй позиції", – підкреслив глава уряду.

Володимир Гройсман економічна правда

Прем'єр-міністр також зазначив, що мова йде в першу чергу про збереження коштів вкладників і державних ресурсів.

"Рішення Ради національної безпеки і оборони за рішенням Національного банку якраз передбачало те, щоб врятувати і докапіталізувати банк державою для того, щоб забезпечити стабільність грошей вкладників. Це і було зроблено", – пояснив він.

"Я не хочу нічого політизувати в цьому питанні, ніякої політики. Є рішення суду, буде відповідне оскарження відповідними органами, в тому числі і Нацбанком, так як він є регулятором банківської системи", – заявив Гройсман.

За його словами, на даний момент ПриватБанк знаходиться в хорошому стані і стабільно функціонує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Національному банку України не погодилися з рішенням Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконною приватизацію ПриватБанку. НБУ готується до подачі апеляційної скарги.

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